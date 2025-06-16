الجيش الوطني الشعبي: تخرج عدة دفعات بالمدرسة العليا للدفاع الجوي عن الإقليم بالرغاية

الجزائر - تخرجت, اليوم الاثنين, بالمدرسة العليا للدفاع الجوي عن الإقليم, الشهيد "علي شباطي" بالرغاية (الجزائر العاصمة), عدة دفعات لطلبة أنهوا دراستهم, بعد تلقيهم تكوينا عسكريا رفيع المستوى.

وأشرف على مراسم تخرج هذه الدفعات قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم, اللواء عبد العزيز هوام. وفي هذا الإطار, تخرجت الدفعة الـ 33 لدروس القيادة والأركان والدفعة الـ 50 لدروس الإتقان للضباط والدفعة الـ 16 لدروس التطبيق, بالإضافة إلى الدفعة الـ 13 لتكوين مهندس والدفعة الـ 12 لتكوين ليسانس.

وبساحة الاستعراض, قام قائد قوات الدفاع الجوي عن الاقليم بتفتيش المربعات, بمختلف تشكيلاتها, ليلقي بعدها قائد المدرسة العليا للدفاع الجوي عن الإقليم, اللواء مداني معامرية, كلمة أشاد فيها بـ "الدور المحوري للمدرسة في تكوين كفاءات عالية التأهيل, قادرة على مواجهة التحديات الحديثة التي قد تهدد المجال الجوي".

ودعا جميع المتخرجين إلى "التحلي بأقصى درجات الانضباط وروح المسؤولية وحب الوطن", لافتا إلى أن الدفاع الجوي عن الإقليم في الوقت الراهن هو "صمام أمان الوطن".

وبعد أداء القسم من قبل المتخرجين, وتقليد الرتب وتسليم الشهادات للمتفوقين, وكذا تسليم واستلام الراية الوطنية, وافق قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم على تسمية الدفعات المتخرجة باسم المجاهد المتوفي "الشيخ أمود بن المختار", ليستمر الحفل باستعراض عسكري قدمته مختلف تشكيلات الدفعات المتخرجة.

وعقب ذلك, أشرف قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم على مراسم تسمية ساحة الاستعراض باسم العقيد المتوفي "لزرق محمد", مفتش قوات الدفاع الجوي عن الإقليم سابقا.

وعلى هامش الحفل, تم تنظيم أبواب مفتوحة ضمت مشاريع الطلبة ومعرض للكتاب, ليتم بعدها تكريم عائلة المجاهد المتوفي "الشيخ أمود بن المختار" والمتفوقين, ثم الإمضاء على السجل الذهبي للمدرسة.