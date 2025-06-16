تخرج دفعة جديدة بمركز التكوين للقوات الخاصة الشهيد محمد السعيد بن الشايب ببسكرة

وقد استهل قائد المدرسة العليا للقوات الخاصة هذه المراسم بتفتيش مربعات الدفعات المتخرجة, ليشرف بعدها على مراسم أداء القسم وتكريم المتفوقين وتقليد الرتب, ليتم اثرها تسليم واستلام العلم وتسمية الدفعات باسم الشهيد منصوري بورنان ومتابعة النشاطات التعليمية والعسكرية والثقافية والرياضية التي تلقاها المتربصون خلال الدورة التكوينية في فبراير 2025.
وأبرز قائد المركز, المقدم طارق بوزيان, في كلمته بالمناسبة أن متربصي الدفعة تلقوا تكوينا علميا عسكريا متكاملا, نظريا وتطبيقيا, يمكنهم من ولوج الحياة المهنية بكل ثقة واقتدار بفضل البرامج التكوينية الحديثة المواكبة للتطور التكنولوجي, وكذا بفضل جهود إطارات المركز الذين أدوا واجبهم بكل صدق وإخلاص ووفاء للمنظومة التكوينية.
و قد استعرض المتخرجون بالمناسبة قدراتهم ومكتسباتهم من خلال استعراضات جماعية وفردية في استخدام الأسلحة والرياضات القتالية والقتال المتلاحم, وكذا عروضا تبرز المستوى العالي للتكوين في عمليات اقتحام مواقع القوى المعادية تم تنفيذها بكل دقة واحترافية.
وقد تميزت هذه الدورة التكوينية بتخرج دفعات من الرتباء المتعاقدين والجنود المتعاقدين لفائدة سلاح القوات الخاصة ومختلف الأسلحة.
وقد اختتمت مراسم حفل تخرج الدفعة بتكريم عائلة الشهيد منصوري بورنان (1939- 1961) و ذلك بالقاعة الشرفية للمركز.