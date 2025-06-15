تسخير كافة الإمكانيات لإنجاح امتحانات شهادة البكالوريا بولايات الوسط

البليدة- سخرت مديريات التربية عبر ولايات وسط البلاد كافة الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح امتحانات شهادة البكالوريا (دورة يونيو 2025) التي انطلقت يوم الأحد.

وبغية ضمان السير الحسن لهذه الامتحانات, سخرت مديريات التربية المحلية كافة الإمكانيات المادية والبشرية, لا سيما ما تعلق منها بتأطير مراكز الامتحانات وتوفير خدمة النقل والإطعام.

فعلى مدار خمسة أيام, يجتاز أزيد من 28 ألف مترشح بولاية البليدة هذه الامتحانات, من بينهم قرابة 9 آلاف مترشح حر و 114 من نزلاء المؤسسات العقابية و 22 من فئة ذوي الهمم, موزعين عبر 71 مركز إجراء وتحت إشراف 10 آلاف مؤطر.

وقد تم تسخير عدة حافلات لضمان وصول المترشحين القاطنين بعيدا عن مراكز الإجراء في الأوقات المحددة، فضلا عن فتح 67 مركز إطعام لفائدة المترشحين والمؤطرين.

كما شرع اليوم أيضا بولاية الجلفة 29.580 مترشح في اجتياز هذه الامتحانات من بينهم 15.366 أحرار موزعين على 87 مركز امتحان، منها مركزان (2) بالولايتين المنتدبتين مسعد وعين وسارة خصصا لنزلاء مؤسستي إعادة التربية والتأهيل و10 مترشحين من ذوي الهمم, فيما حرصت بدورها السلطات المحلية على توفير خدمة النقل، خاصة للمترشحين القاطنين بالمناطق البعيدة.

وبولاية تيبازة, التحق زهاء 15.550 مترشح بمراكز الامتحانات ال51، من بينهم 16 من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة, وفقا لمسؤولي القطاع الذين أكدوا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التنظيمية لضمان السير الحسن لهذه الامتحانات من خلال تجنيد 6678 مؤطر تربوي وبيداغوجي، الى جانب أطقم طبية.

بدورها، حرصت مديرية التربية لولاية عين الدفلى على ضمان التكفل الأمثل بالمترشحين البالغ عددهم 16.467 مترشح, 5.815 منهم أحرار موزعين عبر 38 مركز امتحان, بتجنيد طاقم طبي عبر كل مركز إجراء, فيما اتخذت مصالح أمن الولاية كافة التدابير الأمنية لضمان السير الحسن لهذا الموعد التربوي.

وتقدم لاجتياز امتحانات شهادة البكالوريا بولاية الشلف, 20.223 مترشح, 6464 منهم أحرار و 12 من ذوي الاحتياجات الخاصة, موزعين عبر 71 مركز امتحان.

وبولاية المدية, شرع اليوم 17.974 مترشح في اجتياز هذه الامتحانات, 6501 منهم أحرار موزعين عبر 85 مركز إجراء, يشرف عليها 5873 مؤطر, فيما تم تسخير الحافلات لضمان نقل المترشحين نحو مراكز الامتحانات الموزعة عبر 64 بلدية.

و بالبويرة تخص هذه الامتحانات التي ستتواصل إلى غاية يوم 19 يونيو الجاري, 15.500 مترشح 5000 منهم أحرار موزعين عبر 58 مركز امتحان يشرف عليها 4751 مؤطر.

بدورها، جندت مصالح ولاية بجاية جند 4500 مؤطر لمرافقة 18 ألف مترشحا لهذا الامتحان, موزعين عبر 36 مركز إجراء, 202 منهم من نزلاء المؤسسات العقابية, بالإضافة إلى توفير خدمة النقل أيضا للمترشحين.

وبولاية تيزي وزو، تقدم لإجراء هذه الامتحانات 19.614 مرشح موزعين عبر 37 مركز امتحان 5164 منهم أحرار و 42 من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم اتخاذ كافة الاجراءات التنظيمية لتأمين هذا الحدث.