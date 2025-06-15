بسكرة : تخرج 12 دفعة جديدة بالمدرسة العليا للقوات الخاصة

بسكرة - أشرف قائد الناحية العسكرية الرابعة اللواء عمر تلمساني يوم الأحد على مراسم حفل تخرج 12 دفعة جديدة بالمدرسة العليا للقوات الخاصة الشهيد مصطفى خوجة المدعو " سي علي " ببسكرة.

وقد استهل قائد الناحية العسكرية الرابعة هذه المراسم بتفتيش مربعات الدفعات المتخرجة وأداء مراسم القسم وتكريم المتفوقين وتقليد الرتب وتسليم واستلام العلم وتسمية الدفعات باسم المجاهد المتوفي محمود ناصري والاطلاع على مختلف النشاطات التعليمية والثقافية والرياضية التي جرت خلال السنة التكوينية 2024-2025.

وأكد قائد المدرسة العميد كمال حاجى في كلمته بأن هذه المناسبة تأتي تتويجا لنهاية تربصات لإطارات الجيش الوطني الشعبي وخاصة إطارات سلاح القوات الخاصة التي ما فتئت تزود وحدات الجيش الوطني الشعبي بدفعات تتمتع بتكوين نوعي تؤهلها لأداء مهامها بكفاءة مهنية قتالية عالية .

كما أبرز أن هذه المجهودات تأتي ضمن مسعى الاهتمام الذي توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي للتكوين والتعليم مشير إلى أن "الدفعات المتخرجة تلقت تكوينا عسكريا نظريا وتطبيقيا مبني على أسس بيداغوجية عصرية ومناهج علمية منحتهم درجة عالية من الكفاءة''.

و أكد كذلك على أن الجهود المبذولة طيلة الدورات التكوينية لا تكتمل إلا بنجاح خريجيها وانضباطهم واستثمار المعارف العسكرية التي تلقوها في مسارهم المهني للدفاع عن الوطن.

وقد قدم أفراد وفصائل من القوات الخاصة بالمناسبة استعراضات جماعية وفردية في القتال الافتراضي بالأسلحة و القتال الافتراضي المتلاحم وكذا عروضا تبرز المستوى العالي من التكوين والدقة في تنفيذ المهمات القتالية لأفراد من القوات الخاصة في مواجهة قوات معادية من خلال عرض عمليات الإنزال و التدخل والاقتحام والإسناد استخدمت فيها العربات الخاصة وتمارين تكتيكية تعكس المستوى التقني والبدني للمتربصين في هذا السلاح .

وقد تميزت هذه السنة التكوينية بتخرج دفعات في "الإتقان ضباط" و"التطبيق ضباط" إضافة إلى "الأهلية المهنية العسكرية" (درجة 2) و"الشهادة المهنية العسكرية " (درجة 2 الجدد والمنحدرين من الصف) و "مدرب مظلي" و "القفز الحر و العملياتي" إلى جانب متخرجين بشهادات "الأهلية العسكرية للتربية البدنية المختصة" (درجة 1 و2) وكذا "الأهلية العسكرية المهنية للمكونين الدرجة (1و 2) والأهلية العسكرية المهنية (الدرجة1).

وقد اختتمت مراسم حفل تخرج الدفعات بتكريم قائد الناحية العسكرية الرابعة لعائلة المجاهد المتوفى محمود ناصري (1933-2017) و ذلك بساحة المدرسة.