بكالوريا 2025: تنظيم محكم يميز مجريات الامتحانات في يومها الأول بشرق البلاد

قسنطينة- تجري بداية من يوم الأحد و على مدار خمسة عبر ولايات شرق البلاد امتحانات شهادة البكالوريا لدورة يونيو 2025 وسط تنظيم محكم وظروف ملائمة تميز مجريات هذا الاستحقاق الدراسي المصيري.

فبولاية قسنطينة سجلت مديرية التربية 28 ألف و 685 مترشحا موزعين عبر87 مركز إجراء حيث أشرفت سلطات الولاية على إعطاء إشارة انطلاق الامتحانات من ثانوية "الحرية" بوسط المدينة.

ومن بين هذا المجموع يوجد 11268 مترشحا حرا عبر 34 مركز إجراء من بينهم مركز إعادة التأهيل بحي بوالصوف بتعداد 110 مترشحين و 35 مترشحا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

و بولاية سطيف يجتاز 35 ألف و 530 مترشحا امتحانات البكالوريا لهذه السنة عبر107 مراكز إجراء من بينها 33 مركزا خاصا بالمترشحين الأحرار.

و يجتاز من بين هؤلاء بمركزي إعادة التربية المخصصين لهذا الغرض 223 مترشحا فيما يصل عدد المترشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى 32 مترشحا.

و بباتنة يصل عدد المترشحين لإجتياز امتحان البكالوريا الذي أعطيت إشارة انطلاقه من ثانوية الإخوة العمراني بإشراف سلطات الولاية إلى 34231 مترشحا موزعين عبر 94 مركز إجراء من بينهم 20525مترشحا نظاميا و13704 مترشحا حرا .

وقد أحصت مديرية التربية 2641 مترشحا معنيا باجتياز اختبار اللغة الأمازيغية و123 مترشحا من مدارس أشبال الأمة و 368 مترشحا على مستوى المؤسسات العقابية و 34 مترشحا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

في بسوق أهراس تم تسجيل 9204 مترشحا من بينهم 3413 مترشحا حرا, موزعين عبر 38 مركز إجراء فيما تم إحصاء 8 تلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة.

و صرح مدير التربية بالولاية, السيد أحمد جويمع على هامش انطلاق الامتحانات من متوسطة "معوة سعيد" بعاصمة الولاية أن ''خدمتي النقل و الإطعام قد تم توفيرهما لفائدة التلاميذ القاطنين بالمناطق النائية''.

و بولاية خنشلة أشرفت سلطات الولاية بثانوية محمد الطاهر هنداوي ببلدية عين الطويلة على إعطاء إشارة انطلاق الامتحانات وسط إجراءات تنظيمية محكمة.

وأوضح بشير بودربالة مدير التربية بالولاية أن عدد المترشحين بلغ 12002 مترشحا من بينهم 5201 مترشح حر موزعين عبر 46 مركزا إجراء مشيرا إلى أنه تم بالمناسبة فتح 30 مركز إطعام يقدم قرابة 5 آلاف وجبة يوميا ل 4500 مؤطر و 411 مترشحا نظاميا يجتازون الامتحان خارج بلديات إقامتهم.

و بأولاد جلال أشرفت سلطات الولاية على إعطاء إشارة انطلاق الامتحانات من ثانوية "لخضر رويني" بعاصمة الولاية, حيث صرح مدير التربية مختار لعوامر ل/وأج/ أنه تم تسجيل 4391 مترشحا منهم 1954 أحرار و205 من نزلاء مؤسسة إعادة التأهيل موزعين عبر 16 مركز إجراء لافتا إلى وجود 5 مترشحين من ذوي الهمم.

و بولاية تبسة يجتاز 16 ألف و717 مترشحا هذا الاستحقاق الدراسي من بينهم 6886 مترشحا حرا و ذلك عبر 58 مركز إجراء, حسب ما أفاد به مدير التربية لخضر بن مزوز حيث يوجد من بين المترشحين 243 نزيلا بالمؤسسات العقابية

و 17 مترشحا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما التحق بولاية قالمة 10989 مترشحا حيث أشرفت السلطات المحلية على انطلاق الامتحانات من متوسطة محمد عبده و يوجد من بين المترشحين 4040 مسجلا حرا و 139 مترشحا من نزلاء المؤسسات العقابية و13 مترشحا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتوزع المترشحون حسب المعلومات التي قدمها مسؤولو قطاع التربية عبر 40 مركز إجراء على غرار ولاية بسكرة التي التحق بها 15905 مترشحين من بينهم 6323 أحرار بمراكز الامتحان ال 50.

في سكيكدة أشرفت سلطات الولاية على انطلاق الامتحانات من ثانوية محمد الصديق بن يحيى حيث يجتاز بهذه الولاية 21591 مترشحا هذا الاستحقاق الدراسي من بينهم 7869 مترشحا حرا و 19 مترشحا من ذوي الهمم و 126 سجينا من بينهم 6 نساء و ذلك عبر 71 مركز إجراء .

و بأم البواقي يجتاز امتحانات البكالوريا 17 ألف و 321 مترشحا, منهم 5295 مترشحا حرا عبر 59 مركز إجراء.

نفس الأجواء تقريبا ميزت انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا لدورة يونيو 2025 بباقي ولايات شرق الوطن.