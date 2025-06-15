قرابة 160 ألف مترشح يجتازون شهادة البكالوريا في ظروف تنظيمية محكمة بغرب البلاد

وهران - يجتاز بدءا من يوم الأحد قرابة 160 ألف مترشح امتحان شهادة البكالوريا (دورة يونيو 2025 ) بولايات غرب البلاد, في ظروف تنظيمية محكمة.

وبالمناسبة, أشرف والي وهران, سمير شيباني, على انطلاق امتحان مادة اللغة العربية بثانوية "شقرون زوبير" بالقطب الحضري ببلقايد (بلدية بئر الجير).

وتحصي مديرية التربية لوهران 31.121 مترشحا لهذه الدورة منهم 9.879 مترشحا حرا, بالإضافة إلى 37 من ذوي الهمم و104 بمؤسسة إعادة التربية لمسرغين, يشير المدير المحلي للقطاع,

عبد القادر أوبلعيد.

ويتوزع المترشحون على 99 مركز إجراء, منها مركز واحد بمؤسسة إعادة التربية, مع تجنيد أزيد من 9 ألاف مؤطر من أجل ضمان السير الحسن للامتحان. كما تم تخصيص بوهران مركزين لتصحيح أوراق الامتحان لولايات أخرى بكل من ثانويتي "العقيد لطفي" و"الرائد فراج", مثلما أشير إليه.

وبتيسمسيلت, يتقدم لهذا الامتحان الوطني 7.409 مترشحا ومترشحة منهم 2.970 مترشحا حرا, موزعين عبر 30 مركز إجراء ويشرف على هذه العملية قرابة 4.900 مؤطرا, وفق مديرية التربية.

وبولاية تلمسان, يجتاز 22.319 مترشح ومترشحة امتحان شهادة البكالوريا منهم 7.766 مترشح حر إلى جانب 21 من ذوي الاحتياجات الخاصة و197 مترشح من مراكز إعادة التربية, موزعين على

74 مركز إجراء, فيما يسهر على السير الحسن لهذا الامتحان 9.063 مؤطرا, حسب مديرية التربية.

وقد تم تعيين ثانويتي "أحمد بن زكري" و"مليحة حميدو" بتلمسان وثانوية "الخوارزمي" بمغنية كمراكز للتصحيح.

وأحصت مصالح مديرية التربية لولاية سيدي بلعباس, 12.893 مترشحا من بينهم 8.367 متمدرسا و4.526 حرا موزعين عبر 54 مركز إجراء. وقد سخر لهذه العملية 4.347 مؤطرا مع تخصيص 24 مركزا للإطعام لفائدة المترشحين.

وبغليزان, يجتاز 12.571 مترشحا من بينهم 9.133 متمدرسا و 2.909 مترشحا حرا بالإضافة إلى 155 مترشحا من نزلاء مؤسسات إعادة التربية والتأهيل و13 مترشحا من ذوي الاحتياجات الخاصة امتحان شهادة البكالوريا, موزعين عبر 53 مركزا تحت إشراف 4.367 مؤطر من أساتذة و إداريين إلى جانب مستشارين نفسانيين, وفق المديرية المحلية للقطاع.

وقد تم تخصيص مركزين لتصحيح أوراق الامتحان ويتعلق الأمر بكل من ثانويتي "بن عدة بن عودة " بعاصمة الولاية و "أحمد بن بلة" بوادي ارهيو.

وبمستغانم, تم إحصاء 13.545 مترشح من بينهم 3.963 مترشح حر عبر 47 مركز إجراء, من بينها 13 مركز للمترشحين الأحرار ومركز واحد على مستوى مؤسسة إعادة التربية بعين تادلس مخصص للمترشحين المحبوسين وعددهم 76 مترشحا, إلى جانب 15 مترشحا من ذوي الهمم منها 10 إعاقات حركية و4 بصرية ومترشحة واحدة تعاني من طيف التوحد.

وبالبيض, يتقدم لهذا الامتحان أزيد من 7.300 مترشحا من بينهم أكثر من 3.160 من الأحرار و 115 مترشحا من نزلاء المؤسسات العقابية فضلا عن 18 مترشحا من التلاميذ المتمدرسين من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية موزعين عبر 33 مركز امتحان, فيما تجاوز عدد المؤطرين 2.200 , تشير المديرية المحلية للتربية .

وبتيارت, بلغ عدد المترشحين 21.831 من بينهم 8.664 مترشح حر و123 من منتسبي مدرسة أشبال الأمة و338 من نزلاء مؤسسة إعادة التربية و16 مترشحا من ذوي الهمم موزعين عبر 68 مركز إجراء, تحت إشراف أكثر من 4 آلاف مؤطرا.

وبالنعامة, سجلت مصالح مديرية التربية 6.260 مترشحا من بينهم 3.457 متمدرسا و2.803 مترشح حر بالإضافة إلى 11 مترشحا من ذوي الاحتياجات الخاصة و 55 مترشحة من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, موزعين عبر 28 مركز اجراء. وقد تم تسخير 2.749 مؤطرا لهذا الاستحقاق التربوي بالولاية.

وبمعسكر, يجتاز 16.075 مترشح ومترشحة امتحان شهادة البكالوريا (دورة يونيو 2025 ) من بينهم 4.399 حر و160 من نزلاء مؤسسات إعادة التربية و15 مترشح من ذوي الاحتياجات الخاصة, إضافة إلى سبع مترشحين من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. ويشرف على تأطير الامتحان عبر 57 مركز إجراء 11.739 مؤطرا, تشير المديرية المحلية للتربية.

وبعين تموشنت, يحصي قطاع التربية 8.262 مترشحا منهم 2.339 مترشح حر خصص لهم 30 مركز اجراء مع تجنيد 1.939 مؤطرا وتحديد مركزين للتصحيح بثانويتي "البشير الإبراهيمي" بعين تموشنت و"إبن الهيثم" ببني صاف.