×

خطأ

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but 181878 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

باتنة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار الشهيد مصطفى بن بولعيد الدولي

  أدرج يـوم : الأحد, 15 جوان 2025 09:10     الفئـة : جهـوي
باتنة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار الشهيد مصطفى بن بولعيد الدولي

باتنة - عاد صباح اليوم الأحد أول فوج من الحجاج ينحدرون من بعض ولايات شرق البلاد عبر مطار الشهيد مصطفى بن بولعيد الدولي بباتنة, بعد أدائهم لمناسك الحج لموسم 2025.

وكان في استقبال الحجاج الميامين والي الولاية, محمد بن مالك, مرفوقا بأعضاء اللجنة الأمنية إلى جانب مديري الشؤون الدينية والأوقاف والنقل وممثلين عن القطاعات المعنية على غرار الجمارك والحماية و إدارة المطار والمصالح الطبية والهلال الأحمر الجزائري.

وكان على متن هذه الرحلة القادمة من مطار جدة (المملكة العربية السعودية) 249 حاجا وحاجة, تم استقبالهم في ظروف تنظيمية محكمة والتكفل التام بهم من طرف الهيئات المعنية التي سخرت كل الإمكانات المادية والبشرية واللوجستية لضمان عودة آمنة ومريحة للحجاج.

وعبر بعض الحجاج الذين عادوا عبر هذه الرحلة, في تصريحاتهم لوأج, عن ارتياحهم للتسهيلات التي قدمت لهم خلال رحلتي الذهاب والعودة, مثمنين بالمناسبة جودة الخدمات التي استفادوا منها وحسن التكفل بهم طوال فترة إقامتهم بالبقاع المقدسة.

يذكر أن عدد رحلات الحج التي برمجت من مطار الشهيد مصطفى بن بولعيد الدولي بلغت هذه السنة 11 رحلة بإجمالي 2.680 حاجا وحاجة من ولايات باتنة وخنشلة وبسكرة وأولاد جلال أي بزيادة رحلتين اثنتين عن الموسم الفارط.

كلـمات مفتـاحيــة :

معرض الصور

View the embedded image gallery online at:
https://www.aps.dz/ar/regions/181878-2025-06-15-08-12-59#sigProIdd071eb5806
باتنة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار الشهيد مصطفى بن بولعيد الدولي
  أدرج يـوم : الأحد, 15 جوان 2025 09:10     الفئـة : جهـوي   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.24

تاشريفت يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين

25.09.24

انضمام الجزائر كعضو ملاحظ وحيد إلى الآيبا: البرلمان العربي يهنئ المجلس الشعبي الوطني

25.09.24

الجزائر تجدد التأكيد على أن الحوار والتفاوض هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الروسية-الأوكرانية

25.09.23

رياض منصور: الاعتراف بفلسطين حق وليس منة ونطالب بوقف المجازر في غزة

25.09.23

كوبا ضيف شرف الدورة ال 12 لمهرجان الجزائر الدولي للفيلم ديسمبر القادم

25.09.23

برنامج عدل 3: ضرورة استكمال كل الاجراءات المتعلقة بعقود الاراضي قبل فتح أي ورشة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.23

تربية : انطلاق إيداع التماسات إعادة إدماج التلاميذ بداية من يوم غد الأربعاء عبر فضاء…

25.09.23

الموقف السياسي والدبلوماسي للجزائر بمؤتمر حل الدولتين, ترجمة حية لثوابت السياسة الجزائرية…

25.09.22

مراقبة مطابقة المركبات المستوردة : منصة حجز المواعيد ستقلص مدة معالجة الملفات إلى 20 دقيقة

25.09.23

تصفيات مونديال 2026 (الجولة 9 - مجموعة 7) : وهران تستعد لمباراة الصومال - الجزائر

25.09.22

بداري يشرف على مراسم افتتاح السنة الجامعية الجديدة 2025-2026

25.09.23

العداء "جمال سجاتي": أنا سعيد بميداليتي الفضية وهدفي الذهب في الألعاب الأولمبية 2028