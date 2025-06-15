باتنة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار الشهيد مصطفى بن بولعيد الدولي

باتنة - عاد صباح اليوم الأحد أول فوج من الحجاج ينحدرون من بعض ولايات شرق البلاد عبر مطار الشهيد مصطفى بن بولعيد الدولي بباتنة, بعد أدائهم لمناسك الحج لموسم 2025.

وكان في استقبال الحجاج الميامين والي الولاية, محمد بن مالك, مرفوقا بأعضاء اللجنة الأمنية إلى جانب مديري الشؤون الدينية والأوقاف والنقل وممثلين عن القطاعات المعنية على غرار الجمارك والحماية و إدارة المطار والمصالح الطبية والهلال الأحمر الجزائري.

وكان على متن هذه الرحلة القادمة من مطار جدة (المملكة العربية السعودية) 249 حاجا وحاجة, تم استقبالهم في ظروف تنظيمية محكمة والتكفل التام بهم من طرف الهيئات المعنية التي سخرت كل الإمكانات المادية والبشرية واللوجستية لضمان عودة آمنة ومريحة للحجاج.

وعبر بعض الحجاج الذين عادوا عبر هذه الرحلة, في تصريحاتهم لوأج, عن ارتياحهم للتسهيلات التي قدمت لهم خلال رحلتي الذهاب والعودة, مثمنين بالمناسبة جودة الخدمات التي استفادوا منها وحسن التكفل بهم طوال فترة إقامتهم بالبقاع المقدسة.

يذكر أن عدد رحلات الحج التي برمجت من مطار الشهيد مصطفى بن بولعيد الدولي بلغت هذه السنة 11 رحلة بإجمالي 2.680 حاجا وحاجة من ولايات باتنة وخنشلة وبسكرة وأولاد جلال أي بزيادة رحلتين اثنتين عن الموسم الفارط.