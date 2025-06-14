بجاية: حزب جبهة القوى الاشتراكية يدعو إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية

  أدرج يـوم : السبت, 14 جوان 2025 16:25     الفئـة : جهـوي

بجاية - دعا الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية, يوسف أوشيش, اليوم السبت من أقبو (ولاية بجاية), إلى ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع.

وفي كلمة ألقاها خلال لقاء مع مناضلي الحزب, اعتبر السيد أوشيش أن هذا التماسك "أفضل حصن في مواجهة التهديدات التي تستهدف الأمن الوطني".

وعلى الصعيد التنظيمي, شدد المسؤول الحزبي على أهمية "إعادة تنظيم وتعزيز هياكل الحزب" من أجل "أن يكون للحزب وزن على الصعيد السياسي وفي المواعيد الانتخابية المحلية والوطنية".

وأعلن السيد اوشيش في هذا السياق عن تنظيم عدة لقاءات تقييمية "قريبا" عبر مختلف مناطق ولاية بجاية، داعيا مناضلي الحزب إلى "التحلي بالالتزام الدائم في الميدان والمشاركة في مختلف النشاطات المتعلقة بالحياة السياسية الوطنية". 

