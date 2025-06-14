تلمسان: تنظيم اللقاء الجهوي الثالث لمؤسسة "اتصالات الجزائر" مع جمعيات حماية المستهلك

تلمسان - احتضنت تلمسان, اليوم السبت, اللقاء الجهوي الثالث للإطارات المركزية وممثلي المديريات الولائية لمؤسسة "اتصالات الجزائر" لغرب الوطن مع جمعيات حماية المستهلك.

وأبرز مصطفى زبدي رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه المنظمة لهذا اللقاء أن "جمعيات حماية المستهلك تنقل صوت المستهلك بأمانة وملزمة بالتحلي بالموضوعية لإحداث التطور ولإرضاء الزبون يتوجب على جميع المؤسسات الخدماتية تقديم أفضل الخدمات".

وأشار الى أن المؤسسة الخدماتية التي تقوم بالرد على جميع انشغالات الزبائن "هي مؤسسة تسعى وترغب في تحسين خدماتها", مضيفا أنه يمكن تعميم هذا اللقاء على متعاملي الهاتف النقال وشركة "الجزائرية للمياه" وشركة توزيع الكهرباء والغاز وغيرها من المؤسسات الخدماتية الأخرى.

وذكر ذات المتحدث أن هذا اللقاء الجهوي سبقه تنظيم لقاءين مماثلين بولايتي ورقلة وعنابة "بهدف تمكين جمعيات حماية المستهلك من طرح ونقل مختلف انشغالات المواطنين عبر ولايات غرب الوطن في مجال الاتصالات لمسؤولي مؤسسة اتصالات الجزائر قصد تقييم واقع الخدمات الموجهة لزبائنها".

من جهته, أبرز عضو المكتب الوطني لذات المنظمة العياضي حسام الدين ان مسؤولي "اتصالات الجزائر" ساهموا بشكل كبير في التكفل بمختلف الانشغالات التي تم طرحها خلال اللقاءين المنصرمين, داعيا مختلف المؤسسات الخدماتية إلى الانخراط في هذه المبادرة وتوطيد العلاقات وبناء روابط للتواصل بين المستهلك وهذه المؤسسات.

كما استعرض مدير الاستغلال وصيانة الشبكات بالمديرية العامة لاتصالات الجزائر سفيان لونيس أهم التدابير المتخذة لتحسين نوعية الخدمات وتسريع وتيرة بعض المشاريع المتعلقة بالربط بالألياف البصرية ومختلف الخدمات في مجال الاتصالات.

وأشار بدوره مدير تسيير شبكات النفاذ بذات المديرية أمين عدوي إلى الدور الاستراتيجي الذي تلعبه مراكز الصيانة والإنتاج لضمان استمرارية خدمات الهاتف الثابت والانترنيت ومرافقة التحول من الشبكة النحاسية إلى شبكة الالياف البصرية.

وتمحورت انشغالات جمعيات المستهلك المشاركة في هذا اللقاء حول تسريع عمليات الربط بشبكة الألياف البصرية و غيرها من الخدمات ذات الصلة بقطاع الاتصالات.