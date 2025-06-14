مخيمات صيفية لفائدة 2000 طفل من أدرار وتمنراست بالمدن الساحلية

  أدرج يـوم : السبت, 14 جوان 2025 10:53     الفئـة : جهـوي
مخيمات صيفية لفائدة 2000 طفل من أدرار وتمنراست بالمدن الساحلية

أدرار- سيستفيد ما لا يقل عن 2000 طفل مناصفة بين ولايتي أدرار وتمنراست من مخيمات صيفية بالمدن الساحلية برسم موسم 2025, حسبما علم يوم السبت لدى مسؤولي قطاع الشباب والرياضة.

وقد جرت التسجيلات عبر المنصة الرقمية التي خصصتها الوزارة الوصية لهذا الغرض, كما أوضح مدير القطاع بولاية أدرار, محمد مقدم.

ومن ضمن الاطفال الذين ستشملهم العملية التلاميذ المتفوقين في الطورين الابتدائي والمتوسط خلال الموسم الدراسي الجاري وبراعم الكشافة الإسلامية الجزائرية, حيث سيتوجهون إلى مخيم عين ابراهيم بولاية مستغانم وبيوت الشباب بولايتي بومرداس وتلمسان, حسب المتحدث ذاته.

أما بتمنراست, فيتوزع المستفيدون من هذه المخيمات الصيفية بشواطئ زرالدة (الجزائر), على 6 دفعات لمدة 10 أيام لكل منها, مثلما أكد رئيس مصلحة ترقية نشاطات الشباب بمديرية الشباب والرياضة, عبد الله بن بيه.

من جهة أخرى, أشار ذات المسؤول إلى فتح المسابح الجوارية العشر المنتشرة عبر الولاية, بالإضافة إلى المسبح شبه الأولمبي بعاصمة الولاية و12 مسبحا متنقلا, أمام الأطفال والشباب طوال موسم الاصطياف.

كما ستشهد مختلف المراكز الشبانية والملاعب الجوارية, تنظيم دورات رياضية وأنشطة ثقافية وترفيهية متنوعة, بالتعاون مع الجمعيات المحلية التابعة للقطاع.

 

آخر تعديل على السبت, 14 جوان 2025 12:26
