صادي يكشف عن تسجيل مشروع لإنجاز مدرسة جهوية لكرة القدم بجيجل

  أدرج يـوم : السبت, 14 جوان 2025 08:00     الفئـة : جهـوي
صادي يكشف عن تسجيل مشروع لإنجاز مدرسة جهوية لكرة القدم بجيجل

جيجل - كشف وزير الرياضة وليد صادي، يوم الجمعة من جيجل، عن استفادة هذه الولاية من تسجيل مشروع لإنجاز مدرسه جهوية لكرة القدم.

وصرح الوزير بالقاعة الشرفية لمطار فرحات عباس على هامش استماعه لعرض حول قطاع الرياضة بالولاية في مستهل زيارة عمل وتفقد، أنه تقرر إنجاز مدرسة جهوية لكرة القدم بولاية جيجل.

وأضاف السيد صادي أن هذه المدرسة ستستقطب الشباب الموهوبين في كرة القدم من جيجل والولايات المجاورة لها حتى تكون خزانا للمدرسة الوطنية لكرة القدم بسيدي موسى.

كما كشف أن العمل جار لتجسيد مشروع مركز لتحضير المنتخبات بأعالي جيجل لما لهذه الولاية من إمكانات طبيعية هامة لافتا إلى أن هذا المشروع سيكون استثمارا قطاعيا وينتظر منه أن يقدم الكثير للرياضة كما هو الحال بالنسبة لمركز تحضير المنتخبات بتيكجدة.

وقام الوزير في محطة ثانية من الزيارة بوضع حيز الخدمة لملعب كرة القدم ببلدية أولاد يحيى خدروش والذي خصص له غلاف مالي يقدر بأزيد من 66 مليون دج.

وسيواصل وزير الرياضة زيارة العمل والتفقد لجيجل يوم غد السبت بتدشين ووضع حجر الأساس لعديد المشاريع التابعة لقطاعه بعدد من بلديات الولاية.

آخر تعديل على الجمعة, 13 جوان 2025 21:57
كلـمات مفتـاحيــة :
صادي يكشف عن تسجيل مشروع لإنجاز مدرسة جهوية لكرة القدم بجيجل
  أدرج يـوم : السبت, 14 جوان 2025 08:00     الفئـة : جهـوي   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

افتتاح الطبعة ال13 للمهرجان الدولي للمالوف: أجواء احتفالية بتراث موسيقي أصيل

25.09.21

الدخول المدرسي بغرب الوطن: التحاق زهاء 5ر2 مليون تلميذ بمقاعد الدراسة

25.09.21

مولوجي تعطي إشارة انطلاق السنة الدراسية 2025-2026 لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة

25.09.21

بوغالي يؤكد أن المدرسة الجزائرية هي الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متماسك

25.09.21

الدخول المدرسي 2025-2026: وزير التربية الوطنية يعطي إشارة الانطلاق الرسمي من ولاية الجزائر

25.09.21

الدخول المدرسي: ناصري يؤكد عزم الدولة على توفير مقومات النماء المعرفي لبناء جيل واع

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق