صادي يكشف عن تسجيل مشروع لإنجاز مدرسة جهوية لكرة القدم بجيجل

جيجل - كشف وزير الرياضة وليد صادي، يوم الجمعة من جيجل، عن استفادة هذه الولاية من تسجيل مشروع لإنجاز مدرسه جهوية لكرة القدم.

وصرح الوزير بالقاعة الشرفية لمطار فرحات عباس على هامش استماعه لعرض حول قطاع الرياضة بالولاية في مستهل زيارة عمل وتفقد، أنه تقرر إنجاز مدرسة جهوية لكرة القدم بولاية جيجل.

وأضاف السيد صادي أن هذه المدرسة ستستقطب الشباب الموهوبين في كرة القدم من جيجل والولايات المجاورة لها حتى تكون خزانا للمدرسة الوطنية لكرة القدم بسيدي موسى.

كما كشف أن العمل جار لتجسيد مشروع مركز لتحضير المنتخبات بأعالي جيجل لما لهذه الولاية من إمكانات طبيعية هامة لافتا إلى أن هذا المشروع سيكون استثمارا قطاعيا وينتظر منه أن يقدم الكثير للرياضة كما هو الحال بالنسبة لمركز تحضير المنتخبات بتيكجدة.

وقام الوزير في محطة ثانية من الزيارة بوضع حيز الخدمة لملعب كرة القدم ببلدية أولاد يحيى خدروش والذي خصص له غلاف مالي يقدر بأزيد من 66 مليون دج.

وسيواصل وزير الرياضة زيارة العمل والتفقد لجيجل يوم غد السبت بتدشين ووضع حجر الأساس لعديد المشاريع التابعة لقطاعه بعدد من بلديات الولاية.