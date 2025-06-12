الحرص على تطوير السياحة الداخلية وتعزيز قدرات الاستقبال لتخفيض أسعار الفنادق

عين تموشنت - جددت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية حورية مداحي, اليوم الخميس بعين تموشنت, تأكيدها على حرص دائرتها الوزارية على تطوير السياحة الداخلية وتعزيز قدرات الاستقبال الفندقية لتخفيض الأسعار على مستوى هذه المرافق.

وذكرت السيدة مداحي على هامش زيارتها التفقدية الى الولاية بالجهود المبذولة لتطوير السياحة الداخلية وتحسين الخدمات و توسيع طاقة الإستقبال فيما يخص عدد الأسرة لتخفيض الأسعار على مستوى المؤسسات الفندقية ليتسنى لأكبر عدد من العائلات الجزائرية قضاء عطلهم على المستوى الوطني.

وأشرفت الوزيرة على تدشين فندق جديد بشاطئ رشقون يندرج ضمن الإستثمار الخاص يوفر 260 غرفة حيث أشارت الى أن هذا المشروع "إستفاد من إجراءات رفع العراقيل التي أقرها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لمرافقة المستثمرين حيث تم تدشين هذا الفندق بعد المرافقة التي حظي بها المستثمر من طرف السلطات العمومية حيث إستفاد من الإعتماد وشهادة المطابقة".

وبذات المؤسسة الفندقية أشرفت السيدة مداحي على إعطاء إشارة إنطلاق دورة تكوينية لفائدة 50 موظفا من متصرفي الشواطئ لولايات الشلف ومستغانم ووهران وعين تموشنت وتلمسان حيث أكدت على "ضرورة التقيد بدليل متصرفي الشواطئ الذي اعدته وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية".

كما قامت بالمناسبة بتوزيع الإعتماد على ثلاث وكالات سياحية بالولاية كما زارت بشاطئ رشقون حظيرة الألعاب المائية التابعة للقطاع الخاص.

وأشرفت الوزيرة بشاطئ بلدية تارقة على تدشين مركز المعالجة بمياه البحر لمركب سياحي خاص حيث تعد هذه المنشأة الاولى من نوعها على مستوى الشريط الساحلي للولاية وتندرج ضمن إطار ترقية السياحة العلاجية.

ومن جهة أخرى, ذكرت السيدة مداحي بأهمية الصناعة التقليدية التي تعد -كما قالت- "أحد الدعائم التي تساهم في تشجيع السياحة حيث أن سياسة القطاع توفر الدعم اللازم لمرافقة الحرفيين وتخصص دورات تكوينية لفائدة الحرفيين الذين يسهرون على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري وذلك في مجال تسويق منتجاتهم ومرافقتهم في مواكبة الرقمنة التي أقرها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, التي تساعد على عصرنة التسيير".

