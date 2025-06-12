موسم الاصطياف 2025 والاحتفالات بالذكرى 63 لعيد الاستقلال محور اجتماع للمجلس التنفيذي لولاية الجزائر

 الجزائر- ترأس والي ولاية الجزائر, محمد عبد النور رابحي, يوم الأربعاء, اجتماعا للمجلس التنفيذي للولاية, خصص لمتابعة تحضيرات موسم اصطياف 2025, وبرنامج الاحتفالات بالذكرى الـ 63 لعيد الاستقلال, حسب ما أورده بيان لمصالح الولاية.

وأوضح المصدر ذاته أن والي ولاية الجزائر تابع, بالمناسبة, عرضا لحصيلة معالجة عرائض المواطنين خلال الفترة الممتدة من 1 يناير إلى غاية 5 يونيو الجاري, و"مدى تنفيذ التعليمات المسداة خلال الاجتماعات السابقة, للتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين".

وفي هذا الصدد, تم الكشف عن "التكفل بـ 2318 عريضة من أصل 2745 , خلال السداسي الأول من السنة الجارية, أي بنسبة 84 بالمائة".

وفيما يتعلق بتحضيرات موسم الاصطياف, استمع السيد رابحي إلى عرض حول العمليات المنجزة, حيث تم تأكيد "تجهيز وتهيئة 64 شاطئا مسموحا للسباحة موزعين على 18 بلدية ساحلية, علما أنه تم فتح 03 شواطئ جديدة مقارنة بالموسم الماضي".

وفي ذات السياق --يتابع البيان-- "تم إحصاء 37 فضاء غابي على مستوى إقليم الولاية, و11 مركزا صيفيا من مرافق الإيواء, بقدرة استيعاب 13 ألف طفل, يضاف إليها 20 مسبحا".

وبالمناسبة, أسدى السيد رابحي توجيهاته بضرورة ''التنفيذ المحكم لمخطط تنظيف المحيط ورفع وجمع النفايات المنزلية, مع تسطير برنامج خاص بالتنشيط الثقافي والفني والرياضي للعاصمة وذلك على مستوى كل الفضاءات العمومية, بالإضافة إلى وضع مخطط خاص بنقل المواطنين إلى الشواطئ".

كما تم, من جهة أخرى, استعراض مدى متابعة التحضيرات الخاصة بالاحتفالات بالذكرى الـ 63 لعيد الاستقلال, حيث استمع والي ولاية الجزائر إلى عرض حول البرنامج الخاص بها, والمتضمن جملة من النشاطات الرياضية والفنية والثقافية المتنوعة, فضلا عن برنامج عمليات توزيع السكنات التي ''بلغ عددها 13414 سكن بمختلف الصيغ, على مستوى مختلف البلديات والتجمعات السكنية", وفقا للمصدر ذاته.

