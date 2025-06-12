غليزان : إحصاء أزيد من 1400 طائر معشش بالمناطق الرطبة و المسطحات المائية

غليزان - تم إحصاء 1.472 طائرا مائيا معششا من 31 صنفا عبر المناطق الرطبة والمسطحات المائية بولاية غليزان, حسبما استفيد لدى محافظة الغابات.

وقد تم حصر هذا العدد خلال الإحصاء الوطني للطيور المائية المعششة لسنة 2025, الذي تم مؤخرا من طرف لجنة مراقبة و إحصاء الطيور المهاجرة والمعششة والتابعة لذات المحافظة, وفق ما أوضحه, لوأج, رئيس مصلحة حماية النباتات و الحيوانات, ياسين بولنوار.

وتم في هذا الإطار, إحصاء 560 طائرا بضاية وادي الجمعة و 479 بسد قرقار (وادي ارهيو) و 215 بسد السعادة (سيدي امحمد بن عودة) و121 طائرا بسبخة بن زيان (وادي الجمعة) إلى جانب 97 طائرا بمرجة سيدي عابد.

ومن بين أصناف الطيور المائية المحمية يمكن ذكر النحام الوردي و أبو ملعقة وبط شهرمان والبطة الحديدية وغيرها, وفق ذات المصدر, الذي أشار إلى أن عدد الطيور قد عرف تراجعا مقارنة بالسنوات الماضية بسبب الظروف المناخية و انخفاض منسوب المياه بالسدود و المسطحات المائية و البرك.

ومن شأن هذا الإحصاء إثراء قاعدة المعطيات والمتابعة لمحافظة الغابات بخصوص هذه المناطق الرطبة والتعرف عن كثب على تعداد الطيور المائية التي تعشش بها وعلاقتها بالمناخ في كل منطقة وأيضا بحث سبل حمايتها, يضيف ذات المسؤول.

جدير بالذكر أن محافظة الغابات لولاية غليزان قد أحصت 2.111 طائرا مهاجرا من 33 نوعا خلال الجرد الشتوي الذي تم في يناير الماضي عبر المناطق الرطبة والمسطحات المائية للولاية, استنادا للسيد بولنوار.