البليدة: وزيرا الشباب واقتصاد المعرفة يكرمان الفائزات في مسابقة "المقاولات الناجحات"

  الجمعة, 14 مارس 2025
البليدة- أشرف سهرة الخميس وزير الشباب مكلف بالمجلس الأعلى للشباب, مصطفى حيداوي و وزير اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة, نور الدين واضح, بالبليدة, على تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات التي نظمتها مديرية الشباب و الرياضة احتفالا باليوم العالي للمرأة, وذلك في حفل أقيم على شرفهن.

و جرى خلال هذا الحفل الذي نظم ختاما لأسبوع المرأة المقاولاتية الذي حمل شعار "صانعات الأمل", تكريم الفائزات الخمس الأوائل في الطبعة الثانية من هذه التظاهرة التي بادرت بها الجمعية الولائية أميرة لحماية و ترقية حقوق الطفل و الشباب بالتنسيق مع مديرية الشباب و الرياضة, لاختيار أحسن المشاريع النسوية في مجال المقاولاتية.

و بالمناسبة ثمن وزير الشباب مكلف بالمجلس الأعلى للشباب, في تصريح صحفي, تنظيم هذه المبادرة التي احتفلت فيها المرأة بعيدها العالمي -كما قال- "وفق مقاربة جديدة و ذلك باغتنام هذه المناسبة الاجتماعية لتعزيز ثقافة المقاولاتية في الوسط النسوي من خلال تكريم النساء اللاتي برزن و تفوقن في مجال انشاء مؤسسات مصغرة و انشاء مشاريع ناشئة و أخرى متوسطة".

و أكد السيد حيدواي بأن مصالحه ستعمل في إطار الاستراتيجية الجديدة لقطاع الشباب على تقديم كل التسهيلات و التحفيزات من أجل ضمان انخراط أكبر لشابات الجزائر في المقاولاتية النسوية وفقا لرؤية اقتصادية شاملة مع استغلال المؤسسات الشبانية لبناء روابط بين النساء المقاولات و مساعدتهن على إبراز مكانتهن و تطوير مؤسساتهن.

من جهته اعتبر وزير اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة أن احتفال المرأة بعيدها العالمي بهذه الطريقة المبتكرة (مسابقة المرأة المقاولاتية) لأمر إيجابي .

و أكد السيد واضح من جهته عزم إدارته الوزارية على دعم المرأة لجعل دورها إيجابي أكثر فأكثر في بناء الاقتصاد الوطني.

و شارك في هذه المسابقة التي احتضنها النادي الجهوي للجيش, حسب القائمين عليها, 200 شابة من مختلف بلديات الولاية بمشاريع مبتكرة و أخرى لمؤسسات ناشئة و متوسطة و صغيرة.

للتذكير, تندرج هذه الاحتفالية ضمن زيارة العمل التي قام بها امس الخميس وزير الشباب مكلف بالمجلس الأعلى للشباب و التي تفقد و وقف خلالها على عدة هياكل و مبادرات شبانية في كل من بلديات بوقرة و الشريعة و الشفة.

