غريب يدعو القائمين على مصنع "أقمصة جن جن" إلى اقتراح نموذج موحد لمآزر تلاميذ الطور الابتدائي

جيجل - دعا وزير الصناعة سيفي غريب, يوم الخميس من جيجل, القائمين على مصنع "أقمصة جن جن " بذات الولاية إلى اقتراح نموذج موحد للمآزر بالنسبة لتلاميذ الطور الابتدائي لاعتمادها خلال الدخول المدرسي المقبل (2025ـ2026).

وأكد الوزير خلال معاينته لورشات ذات المصنع الكائنة بحي قصادة بعاصمة الولاية, خلال اليوم الثاني من زيارته الميدانية للولاية, على "ضرورة الإسراع في اقتراح نموذج موحد للمآزر وعرضه على لجنة مكونة من الفاعلين في الحقل التربوي (مديرية التربية, أولياء التلاميذ محليا) وكذا مختصين في الموضة لاختيار أفضل نموذج للشروع في إنتاجه و اعتماده خلال الدخول المدرسي القادم بولاية جيجل على أن يتم تعميمه لاحقا على باقي ولايات الوطن مع احترام عاملي الجودة والسعر خاصة و أن سلطات ذات الولاية أبدت استعدادها لاقتناء كمية معتبرة لتوزيعها خلال الدخول المدرسي المقبل".

ما دعا السيد سيفي في شق آخر, مسؤولي ذات المصنع, إلى "ضرورة اعتماد نماذج جديدة في إنتاج الأقمصة لتتماشى و اتجاهات الموضة الحالية من خلال توظيف شباب قادرين على مواكبة ما يجري في العالم من تطورات في هذا المجال باعتماد التكنولوجيا الحديثة" لافتا إلى أن الوزارة تنتظر الكثير من مصنع "أقمصة جن جن " بولاية جيجل و المؤسسة الوطنية للألبسة الجاهزة ببجاية لإنتاج أقمصة و ألبسة تتناسب وموسم الصيف القادم.

وخلال معاينته للمناطق 14 و15 و16 لمركب "كتامة أقريفود" لسحق البذور الزيتية واستخراج الزيوت النباتية, وقف الوزير على انطلاق التجارب الأولية على الفارغ للوحدة الرئيسية لإنتاج الزيوت والأعلاف حيث أبرز بأن الأشغال تشرف على الانتهاء بكامل المركب الذي يرتقب أن يكون جاهزا قبل شهر مايو المقبل.

كما قام الوزير خلال اليوم الثاني من ذات الزيارة بمعاينة مدبغة الجلود بمنطقة الحدادة بعاصمة الولاية قبل أن يتنقل إلى بلدية الميلية لتفقد مشروع تهيئة المنطقة الصناعية بلارة.