اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة: أنشطة متنوعة وتوزيع تجهيزات خاصة بهذه الفئة بجنوب الوطن

ففي هذا الإطار نظم بولاية ورقلة معرض تضمن مختلف إنجازات أطفال المراكز المتخصصة، وتوزيع كراسي متحركة ودراجات نارية خاصة بهذه الشريحة, وأفرشة طبية, بالإضافة إلى ملابس العيد لفائدة أطفال المؤسسات التابعة لقطاع النشاط الإجتماعي والتضامن بالولاية.
وجرى ضمن هذه الإحتفالية التي احتضنتها المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية "المجاهد محمد التيجاني" عرض حصيلة نشاط القطاع والعمليات التضامنية التي قامت بها الخلايا الجوارية عبر تراب الولاية خلال السنة المنصرمة.
وبولاية المغير فقد نظمت بالمركز النفسي البيداغوجي للمعاقين ذهنيا ''الشهيد دباخ الطاهر'' احتفالية بحضور أولياء الأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة, ومعرض لورشات أطفال المركز, الى جانب إقامة عروض فنية وثقافية وتوزيع 20 كرسي متحرك لفائدة هذه الفئة.
ومن جهتها شهدت ولاية إيليزي عدة نشاطات بالمركز النفسي البيداغوجي للمعاقين ذهنيا "المجاهد مشاوري محمد" بحي الرمال بعاصمة الولاية, تم خلالها توزيع كراسي متحركة و أجهزة خاصة بهذه الفئة, وتكريم عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة, وإقامة نشاطات ثقافية وفنية متنوعة.
ومن جهتها أحيت ولاية جانت هذا اليوم بتنظيم ورشة التلوين وأخرى لتعليم عملية نموذجية لغرس الأشجار, الى جانب توزيع تجهيزات خاصة بهذه الشريحة وتسليم هدايا لأطفال المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهينا بـ"حي تين خاتمة" بجانت.
وأحيت ولاية برج باجي مختار هذه المناسبة بتنظيم أنشطة متنوعة بالمركز الثقافي بالولاية من بينها توزيع كراسي متحركة و كراسي متحركة كهربائية خاصة بالمعاقين حركيا.
وتميزت أجواء الإحتفال باليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة بولاية تمنراست, بتنظيم أنشطة ثقافية متنوعة بالمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا بحي أنكوف بعاصمة الولاية , من ضمنها معرض للمنتوجات الحرفية لأطفال المراكز المتخصصة, وحول مختلف أنشطة قطاع النشاط الإجتماعي والتضامن وجرى بذات المناسبة توزيع كراسي متحركة و كهربائية, و أجهزة طبية خاصة بهذه الفئة , وتسليم شهادات تقدير.