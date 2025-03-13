باتنة : نحو تصنيف المنطقتين الرطبتين جندلي وقداين ضمن المجالات المحمية

باتنة- استفاد قطاع البيئة بولاية باتنة خلال السنة الجارية من تسجيل عملية لإنجاز دراسة خاصة بتصنيف المنطقتين الرطبتين شط جندلي وشط قداين ضمن المجالات المحمية, حسب ما علم يوم الخميس من ذات المديرية.

وأكدت المكلفة بتسيير مديرية البيئة بالولاية, غنية بعزيزي, لوأج, أن العملية جاءت بناء على اقتراح تقدمت به إدارة القطاع لوزارة البيئة وجودة الحياة من أجل تسجيل هذه الدراسة وتمت الموافقة عليه وتجري حاليا الإجراءات الإدارية لإعداد دفتر الشروط والشروع في العملية.

وتكتسي المنطقتين الرطبتين, حسب ما ذكرته المسؤولة, أهمية بالغة وتمتاز بمقومات بيئية وطبيعية معتبرة, حيث يقع شط جندلي بين بلديتي بومية وبولهيلات فيما يمتد شط قداين بين بلديات سريانة ولازرو وعين ياقوت.

وعقدت اللجنة الولائية للمجالات المحمية اجتماعا لهذا الغرض -تضيف ذات المسؤولة- تم فيه تقديم عرض مفصل حول المنطقتين الرطبتين تخلله إبراز جدوى تصنيفهما بحضور رؤساء المجالس الشعبية للبلديات الخمس المعنية بغرض تحديد المجال المحمي لكل منطقة.

وتعد مبادرة التصنيف -حسب السيدة بعزيزي- الأولى من نوعها بولاية باتنة وتندرج ضمن المساعي المبذولة لأجل المحافظة على الأنواع النباتية والحيوانية وكذا النظام البيئي بالمنطقتين الرطبتين وأيضا العمل على إدراجهما لاحقا ضمن قائمة "رامسار".

يذكر أن جهودا حثيثة تم بذلها في السنوات الأخيرة من طرف مختصين بمحافظة الغابات والحظيرة الوطنية بلزمة بغية تصنيف المنطقتين الرطبتين المذكورتين اللتين تستقطبان سنويا آلاف الطيور المهاجرة علما وأن ولاية باتنة تحصي حاليا أزيد من 20 منطقة رطبة وكلها غير مصنفة.