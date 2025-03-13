جيجل: مصنع سحق البذور الزيتية بالطاهير سيكون جاهزا قبل مايو المقبل

جيجل أكد وزير الصناعة, سيفي غريب, سهرة الأربعاء بجيجل أن مصنع سحق البذور الزيتية واستخراج الزيوت "أقريفود" الكائن بمنطقة بازول بالطاهير بولاية جيجل سوف يكون جاهزا قبل شهر مايو المقبل.

وأبرز الوزير في تصريح للصحافة على هامش معاينته للأشغال الجارية بالمنطقة رقم 16 بالمصنع أنه "سوف يتم الوفاء والالتزام بأوامر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون باستلام مصنع كتامة أقريفود قبل شهر مايو".

وأضاف أن المهندسين الجزائريين والمسؤولين القائمين على المصنع قاموا برفع التحدي واستكمال المشروع الذي كانت وضعيته "معقدة نوعا ما" ولم تتجاوز نسبة الأشغال به آنذاك حدود 30 بالمائة, لافتا إلى أنه لم يتبق الكثير لإنهاء جميع الأشغال لاستلام المشروع ودخوله حيز التجارب الأولية.

ويختص مركب كتامة أقريفود في استخراج الزيوت النباتية الخام من مادة "الصوجا" ويتكون من مصنع لسحق البذور الزيتية واستخراج الزيوت النباتية الخام و وحدة لتخزين المادة الأولية (صوجا) و وحدة أخرى لتخزين المنتوج النهائي وتسويق الزيوت النباتية.

وسيسمح هذا المركب بعد دخوله حيز الخدمة بتلبية 40 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من الزيوت النباتية الخام و60 بالمائة من الاحتياجات من أعلاف الحيوانات.