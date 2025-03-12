غليزان: وفاة المجاهد معمري امحمد المدعو "سي رضوان"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 مارس 2025 13:08     الفئـة : جهـوي
غليزان: وفاة المجاهد معمري امحمد المدعو &quot;سي رضوان&quot;

غليزان - توفي المجاهد معمري امحمد المدعو "سي رضوان" مساء أمس الثلاثاء بغليزان, حسبما علم اليوم الأربعاء لدى مديرية المجاهدين وذوي الحقوق للولاية.

وقد التحق الفقيد, الذي ولد سنة 1938 بمدينة سعيدة, بصفوف الثورة التحريرية المجيدة سنة 1955 بالمنطقة الرابعة من الولاية التاريخية الخامسة كمسبل ليصبح فدائي سنة 1956 ومسؤولا عن تنظيم خلايا الفداء سنة 1957, حسبما أوضحه ذات المصدر.

ويعتبر "سي رضوان" من عمداء ومؤسسي الكشافة الإسلامية الجزائرية بمنطقة غليزان ومن منظمي العمل الفدائي بعمي موسى و وادي رهيو. وأشرف على إضراب ثمانية أيام بعمي موسى من 28 يناير إلى 4 فبراير 1957, حيث اعتقله المستعمر الفرنسي وزج به بسجن مستغانم ثم فر منه ليواصل الكفاح بمنطقة سيدي خطاب وبلعسل (غليزان) إلى غاية الإستقلال, وفق ما أبرزه الباحث في تاريخ المنطقة, محمد غرتيل.

وسيوارى جثمان المجاهد الراحل الثرى عصر اليوم الأربعاء بمقبرة عمي موسى.

