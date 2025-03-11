رئيس الجمهورية يشرف على تدشين مصنع تحلية مياه البحر "رأس جنات 2"

بومرداس- أشرف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الثلاثاء بولاية بومرداس, على تدشين مصنع تحلية مياه البحر "رأس جنات 2" الذي تبلغ طاقته الانتاجية 300 ألف متر مكعب يوميا.

وحضر مراسم تدشين هذه المنشأة الاستراتيجية الهامة كل من الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول السعيد شنقريحة, وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, محمد عرقاب, وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, ابراهيم مراد ووزير الري, طه دربال, إلى جانب مسؤولي المؤسسات الوطنية المكلفة بالإنجاز والسلطات المحلية.

وبالمناسبة, استمع رئيس الجمهورية إلى عرض مفصل حول سير الأشغال ومراحل إنجاز هذه المنشأة الحيوية التي تتربع على مساحة تقدر ب18 هكتارا وتضمن التزود بالمياه الصالحة للشرب لسكان ولاية بومرداس وعدة ولايات مجاورة.

ويندرج تجسيد هذا المشروع الضخم والهام في إطار البرنامج الوطني الذي أقره رئيس الجمهورية لإنجاز خمس محطات كبرى لتحلية مياه البحر بكل من ولايات الطارف (كودية الدراوش), بجاية (تيغرمت-توجة), بومرداس (كاب جنات), تيبازة (فوكة) ووهران (الرأس الابيض), بطاقة إنتاجية قدرها 300 ألف متر مكعب يوميا لكل منشأة وبتكلفة تقارب 4ر2 مليار دولار.

وتهدف هذه المشاريع الضخمة التي أنجزت في وقت قياسي وبكفاءات وطنية وتكنولوجيات حديثة الى تعزيز الأمن المائي وتأمين احتياجات المواطنين من المياه الصالحة للشرب, حيث تعكس القفزة النوعية التي قطعتها الجزائر في مجال تعزيز أمنها المائي.