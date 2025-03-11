يذكر أن رئيس الجمهورية كان قد قام قبل أيام بتدشين ثلاثة مصانع ضخمة لتحلية مياه البحر, ويتعلق الأمر بكل من مصنع "الرأس الأبيض" بعين الكرمة بولاية وهران, مصنع "فوكة 2" بولاية تيبازة وكذا مصنع "كودية الدراوش" بولاية الطارف.
رئيس الجمهورية يصل الى بومرداس للإشراف على تدشين مصنع تحلية مياه البحر "رأس جنات-2"
بومرداس- وصل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الثلاثاء, الى ولاية بومرداس للإشراف على تدشين مصنع تحلية مياه البحر "رأس جنات-2" الذي تبلغ طاقته الانتاجية 300 ألف متر مكعب يوميا.
