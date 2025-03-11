أدرار: الالتزام بمرافقة الحرفيين لترقية الصناعات التقليدية والحرف

وأوضحت السيدة مداحي خلال زيارة العمل التي قادتها إلى ولاية أدرار, أن 'دائرتها الوزارية "ملتزمة" بمرافقة الحرفيين لترقية الصناعات التقليدية والحرف, التي تشكل "رافدا هاما" للسياحة.
وأضافت أنها اطلعت خلال زيارتها لمعارض الصناعات التقليدية بكل من فضاء السويقة بعاصمة الولاية وبلدية تمنطيط, على ثراء الصناعات التقليدية, مؤكدة أن ''مختلف المنتجات الحرفية ذات ميزة تنافسية وطنيا ودوليا, مما يستدعي مرافقتها بالتكوين والترويج والتسويق''.
وفي هذا الجانب أبدت الوزيرة اهتمامها بنشاط صناعة الفخار الأسود الذي يعد نشاطا حرفيا عريقا وعلامة مميزة لبلدية تمنطيط بأدرار, مشيرة إلى أن قطاعها سيعمل على ترقية هذا المنتوج ومرافقته للحصول على علامة الجودة والنوعية "لابل", مما يساهم في ترقيته وتسويقه.
وخلال اليوم الثاني والأخير من زيارتها عاينت السيدة مداحي بعاصمة الولاية عددا من المشاريع لإنجاز مؤسسات فندقية في إطار الاستثمار الخاص, إلى جانب مشروع إنجاز مؤسسة فندقية مدرجة ضمن المؤسسات المسترجعة عقب صدور أحكام قضائية نهائية بشأنها.
وبحثت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية مع مسؤولي مختلف الهيئات المعنية خطوات الشروع في العمل الإداري والميداني لاستكمال هذه المشاريع وإدخالها حيز الخدمة في أقرب الآجال الممكنة خدمة للتنمية المحلية, حيث سيساهم استغلال هذه الهياكل في رفع طاقة الاستقبال بالحظيرة السياحية المحلية من 1.100 سرير إلى أزيد من 2.000 سرير, حسبما أشير إليه.