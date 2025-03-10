معسكر: افتتاح الطبعة الأولى للتظاهرة التاريخية "ثائرات الجزائر"

وتميز اليوم الافتتاحي لهذه التظاهرة المنظمة بمبادرة من المتحف في إطار إحياء اليوم العالمي للمرأة بإقامة معارض لصور شهيدات ومجاهدات ثورة التحرير المجيدة بالمنطقة فضلا على عرض ملصقات وكتب تبرز نضال المرأة الجزائرية إبان حرب التحرير.

ويشمل برنامج هذه التظاهرة, التي تدوم يومين, إقامة ورشة حول البحث التاريخي عن موضوع سيرة شهيدات الثورة التحرير المجيدة والتي سيشرف على تأطيرها إطار بنفس المتحف, وفق المنظمين.

كما سيتم بالمناسبة تقديم محاضرة بعنوان "شهيدات ولاية معسكر" من تنشيط أحد إطارات المتحف الولائي للمجاهد.

وينتظر أن تختتم هذه الفعاليات بعرض شريط وثائقي من انجاز ذات المتحف بالتعاون مع مديرية المجاهدين وذوي الحقوق لولاية معسكر يتناول نضالات المرأة الجزائرية إبان ثورة التحرير المجيدة, استنادا إلى نفس المصدر.