انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة تجري في ظروف تنظيمية جيدة بولايات شرق البلاد

فبقسنطينة بلغ عدد الناخبين 293 ناخبا يمثلون 250 منتخبا بالمجالس الشعبية البلدية و 43 بالمجلس الشعبي الولائي سيختارون عضوا واحدا من مجموع 17 مترشحا.
وبولاية باتنة تقدم إلى هذه الانتخابات 16 مترشحا منهم 10 أحرار و6 مترشحين تحت لواء حزبي فيما يصل عدد الهيئة الناخبة إلى 990 ناخبا موزعين عبر 3 مكاتب اقتراع.
و بعنابة تجرى هذه الانتخابات بمشاركة ثلاثة مترشحين يمثلون أحزاب كل من حركة مجتمع السلم و جبهة المستقبل والتجمع الوطني الديموقراطي وذلك للفوز بمقعد واحد لتمثيل الولاية بمجلس الأمة.
فيما تقدم لهذه الانتخابات بولاية سكيكدة 7 مترشحين 6 يمثلون 6 أحزاب سياسية و مترشح واحد حر حيث تم وضع مكتبين للتصويت تحت تصرف الهيئة الناخبة التي يصل عددها إلى 681 ناخبا 43 منهم تابعين للمجلس الشعبي الولائي و الباقي أعضاء بالمجالس الشعبية البلدية.
ولاية خنشلة هي الأخرى كانت في الموعد حيث خصص بها مكتب تصويت واحد لاختيار ما بين 12 مترشحا على مقعد واحد فيما بلغ تعداد الهيئة الناخبة 372 ناخبا من أعضاء المجالس ا
لشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي على غرار ولاية سوق أهراس التي يصل تعداد الهيئة الناخبة إلى 424 منتخبا موزعين على مكتبين اثنين.
و بولاية قالمة تقدم لهذه الانتخابات 6 مترشحين يمثلون قوائم حزبية للفوز بعضوية مجلس الأمة فيما يصل عدد الهيئة الناخبة إلى 537 عضوا موزعين على 498 منتخبا بالمجالس الشعبية البلدية مقابل 39 عضوا بالمجلس الشعبي الولائي.
و بولاية تبسة يتنافس 5 مرشحين يمثلون أحزابا سياسية للظفر بمقعد واحد فيما تقدر الهيئة الناخبة ب 487 ناخبا ما بين أعضاء المجلس الشعبي الولائي والمجالس الشعبية البلدية يصوتون بمكتبي اقتراع.
كما تجري بباقي ولايات شرق البلاد انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة في ظروف تنظيمية جيدة.