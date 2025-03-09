زروقي يقف على عملية إعادة تأهيل مبنى البريد المركزي بالعاصمة

الجزائر - قام وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, السيد سيد علي زروقي, رفقة والي ولاية الجزائر, السيد محمد عبد النور رابحي, بزيارة إلى مبنى البريد المركزي بالجزائر العاصمة, أين وقف على عملية إعادة تأهيله, حسب ما أفاد به, يوم الأحد, بيان للوزارة.

وإستمع الوزير خلال هذه الخرجة الميدانية, حسب البيان, إلى عرض يخص عملية ترميم وإعادة تأهيل مبنى البريد المركزي و المرافق التابعة له, تم تقديمه من طرف مكتب دراسات لمهندسين معماريين مختصين ومؤهلين في ترميم الآثار والمواقع المصنفة.

وتضم الدراسات المتعلقة بالمبنى أربع مراحل , تتمثل أولاها في إعادة تأهيل القاعة الكبرى من متحف البريد الذي إنطلقت به الأشغال و سيستغل لدى استلامه لعرض مختلف الطوابع البريدية الصادرة منذ استرجاع السيادة الوطنية على هواة الطوابع البريدية والجمهور عامة.

وتخص المرحلة الثانية, الأشغال الاستعجالية, التي عرفت الانتهاء من الإجراءات الادارية المتعلقة بها, على أن يتم الشروع في الأشغال من طرف المؤسسة المنجزة, قريبا فيما تضم المرحلة الثالثة من الدراسات ترميم جميع مرافق البريد المركزي للحفاظ على بعده التاريخي.

أما المرحلة الرابعة فتتعلق بإطلاق مسابقة فكرية من أجل استغلال أمثل, لهذا المعلم في المستقبل.

وأشار البيان الى أن السيد زروقي التقى على هامش الزيارة بعدد من هواة الطوابع البريدية, بمحاذاة البريد المركزي وتجاذب معهم أطراف الحديث و إطلع على عديد الطوابع البريدية المعروضة, ليقرر إثرها تخصيص فضاء لهؤلاء بالنظر إلى دورهم في تثمين الموروث الطوابعي الجزائري و السبل و المبادرات الكفيلة بالحفاظ عليه و ضمان تناقله بين الاجيال القادمة.