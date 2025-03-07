السيد حساني شريف يدعو إلى توحيد الصفوف خدمة للجزائر وقضايا الأمة العربية

وبمناسبة الإفطار الرمضاني السنوي الذي احتضنته قاعة الحفلات قليل صالح بمدينة خنشلة بحضور إطارات ومناضلي حزبه أكد السيد حساني شريف أن الجزائر تحتاج اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى وحدة داخلية تساهم في بناء جزائر صاعدة تثبت أمام المخاطر والتحديات التي تعترضها وتحافظ على مواقفها المشرفة دوليا.
وأضاف بأن مواقف الدولة الجزائرية تزعج أعداءنا وخاصة اليمين المتطرف الفرنسي والكيان الصهيوني, لافتا في نفس السياق بأن مستعمر الأمس لم يقتنع بعد بأنه مارس في حق الشعب الجزائري ظلما تاريخيا لن يسقط بالتقادم.
وثمن رئيس حركة مجتمع السلم دعم الجزائر للقضية الفلسطينية, معتبرا أن "موقف الجزائر يكاد يكون الموقف الأول في الدفاع على الشعب الفلسطيني والذي يسعى دوما لأن يبقى مصير هذا الشعب بين أيدي أبنائه."
وختم السيد حساني شريف قائلا "إن مثل هذه الإفطارات الرمضانية السنوية التي يجتمع فيها أبناء ومناضلو حركة مجتمع السلم الهدف منها هو التعبئة لخدمة وطننا وأمتنا وقضايانا ورفع نسبة الوعي لدى أبناء الجزائر وحثهم على العمل لإصلاح حال الوطن والدفاع عليه ضد كل التحرشات التي تستهدفه".