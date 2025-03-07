تيارت: سعداوي ينقل تعازي رئيس الجمهورية في وفاة تلميذين إثر حادث مرور

وخلال تقديمه واجب العزاء عقب مراسم تشييع جنازة التلميذين بمنطقة "أم لمسان" التابعة لبلدية فرندة خاطب الوزير ذوي المتوفين بقوله " لقد تألمنا كثيرا جراء هذا الحادث المأساوي، وقد جئت باسم وزارة التربية الوطنية حاملا تعزية رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بعدما قدمها سابقا للعائلتين ومتمنيا الشفاء للمصابين".
وأكد السيد سعداوي "جئت لأعبر عن تضامننا معكم، كون الفقيدين من أبناءنا، ولنشاطركم ألم الرحيل، فقد فقدناهم كتلاميذ مفعمين بالأمل في أن يكونوا إطارات في المستقبل، ولكنه قضاء الله ونحن راضون به, فتعازينا لأهل المنطقة وتضامننا مع عائلات المصابين".
كما اطمئن وزير التربية الوطنية على الحالة الصحية المصابين ال33 بكل من مستشفيات "يوسف دمرجي" بتيارت و" ابن سينا" بفرندة و"الطاهر ميموني" بالسوقر حيث عبر عن تضامنه معهم، متمنيا عودتهم العاجلة إلى مقاعد الدراسة.
وسيغادر مساء يوم الجمعة أغلب المصابين المستشفى بعد تماثلهم للشفاء، فيما ستجرى عمليات جراحية لخمسة آخرين غدا السبت وفق ما أكده الأطباء المشرفون عليهم.
للتذكير فإن حادث المرور وقع أمس الخميس على مستوى الطريق الولائي رقم 2 بمنطقة" المخراف" بالقرب من مدينة فرندة جراء اصطدام بين شاحنة بمقطورة وحافلة للنقل المدرسي مما أدى إلى وفاة تلميذين يبلغان من العمر 12 سنة وإصابة 33 آخرين بجروح .