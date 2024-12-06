وهران: مؤتمر و ندوة علميين دوليين من 9 إلى 11 ديسمبر تخليدا للذكرى السبعين لثورة الفاتح نوفمبر المجيدة

  أدرج يـوم : الجمعة, 06 ديسمبر 2024 13:03     الفئـة : جهـوي

 وهران - سيحتضن مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية و الثقافية (كراسك) بوهران, بمناسبة الذكرى السبعين لثورة الفاتح من نوفمبر 1954, مؤتمرا و ندوة دوليين من 9 إلى 11 ديسمبر الجاري لمناقشة "تحديات تجديد المعرفة في العلوم الاجتماعية و الإنسانية" و "واقع البحوث الناشئة في العلوم الاجتماعية و الإنسانية", حسبما علم من المنظمين.

و ينظم المؤتمر الدولي- تحت عنوان "الجزائر بعد 70 سنة: تحديات تجديد المعرفة في العلوم الاجتماعية و الإنسانية", والندوة الدولية موسومة ب "واقع البحوث الناشئة في العلوم الاجتماعية و الإنسانية"- من طرف المركز المذكور بالتعاون مع المديرية العامة للبحث العلمي و التطور التكنولوجي و الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية و الإنسانية و مركز الدراسات المغاربية بالجزائر.

و يأتي هذا اللقاء استكمالا للندوة الدولية التي نظمها المركز في سبتمبر 2004 تحت عنوان "الجزائر بعد 50 سنة: حوصلة المعارف في العلوم الاجتماعية و الإنسانية (1954-2004)".

و يشمل برنامج هذا الموعد العلمي أزيد من 56 جلسة نقاش و 12 مائدة مستديرة. و من المتوقع أن يشارك فيه ما يقارب 300 باحثا في العلوم الاجتماعية و الإنسانية من الجامعات الجزائرية و جامعات أجنبية من تونس و موريتانيا و لبنان و السنغال و الولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا وإسبانيا و إيطاليا و فنلندا و إنجلترا, وفقا لذات المصدر.

و تخصص لهذا اللقاء سبعة محاور أساسية تتناول "إشكالية الذاكرة و التاريخ و رهاناتهما الاجتماعية و الثقافية و السياسية بعد 70 سنة من ثورة الفاتح نوفمبر 1954" و "المواطنة و النخب الجديدة" و "المخيال الاجتماعي و الموروث الثقافي و قضايا اللغة و ترجمتها" و "مؤسسات التنشئة الاجتماعية و رهانات إنتاج المعرفة و تحديات نوعية التكوين" و "الإشكاليات المرتبطة بالإقليم و فضاءات السكن و الهجرات" و "البحوث الناشئة: موضوعات التكوين و رهاناته" و "الترجمة و أنظمة التسمية: تساؤلات لغوية متجددة".

و ستعقد في اليوم الأخير من هذه التظاهرة ندوة تعنى بمناقشة إشكالات البحث المؤسساتي في العلوم الاجتماعية و الإنسانية في المنطقة المغاربية و في المتوسط, بغية تبادل الخبرات في مجال الحوكمة و التثمين و الشراكة حسبما أشير إليه.

آخر تعديل على الجمعة, 06 ديسمبر 2024 13:23
كلـمات مفتـاحيــة :
وهران: مؤتمر و ندوة علميين دوليين من 9 إلى 11 ديسمبر تخليدا للذكرى السبعين لثورة الفاتح نوفمبر المجيدة
  أدرج يـوم : الجمعة, 06 ديسمبر 2024 13:03     الفئـة : جهـوي   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.23

وزير المجاهدين يشرف على اجتماع تحضيري تحسبا لإحياء الذكرى ال64 ليوم الهجرة وال71 لاندلاع…

25.09.23

ولايتا قسنطينة و سكيكدة تحييان الذكرى ال69 لاستشهاد زيغود يوسف

25.09.23

وزير العدل يستقبل الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص ورئيس الاتحاد الدولي…

25.09.23

مجلس الأمة : السيد عدون يستقبل القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة جمهورية كوريا الديمقراطية…

25.09.23

تطوير المشهد الرقمي في الجزائر: تنظيم لقاء تشاوري مع صناع المحتوى

25.09.23

المجلس الشعبي الوطني: لجنة الصحة تستمع لانشغالات جمعيات وأولياء "أطفال القمر"

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.22

مراقبة مطابقة المركبات المستوردة : منصة حجز المواعيد ستقلص مدة معالجة الملفات إلى 20 دقيقة

25.09.22

بداري يشرف على مراسم افتتاح السنة الجامعية الجديدة 2025-2026

25.09.22

بداري يؤكد من تيسمسيلت أن الجامعة الجزائرية هي القلب النابض للتنمية

25.09.22

الطبعة ال17 للمهرجان الدولي للشريط المرسوم: مشاركة 17 بلدا ومصر ضيف شرف

25.09.22

الوزير الأول يعاين أشغال الشطر الثاني من مشروع نهائي الحاويات بميناء جن-جن

25.09.22

سيدي بلعباس: السيد سعداوي يشرف على تدشين الثانوية الجهوية للرياضيات