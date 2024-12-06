وهران: مؤتمر و ندوة علميين دوليين من 9 إلى 11 ديسمبر تخليدا للذكرى السبعين لثورة الفاتح نوفمبر المجيدة

وهران - سيحتضن مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية و الثقافية (كراسك) بوهران, بمناسبة الذكرى السبعين لثورة الفاتح من نوفمبر 1954, مؤتمرا و ندوة دوليين من 9 إلى 11 ديسمبر الجاري لمناقشة "تحديات تجديد المعرفة في العلوم الاجتماعية و الإنسانية" و "واقع البحوث الناشئة في العلوم الاجتماعية و الإنسانية", حسبما علم من المنظمين.

و ينظم المؤتمر الدولي- تحت عنوان "الجزائر بعد 70 سنة: تحديات تجديد المعرفة في العلوم الاجتماعية و الإنسانية", والندوة الدولية موسومة ب "واقع البحوث الناشئة في العلوم الاجتماعية و الإنسانية"- من طرف المركز المذكور بالتعاون مع المديرية العامة للبحث العلمي و التطور التكنولوجي و الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية و الإنسانية و مركز الدراسات المغاربية بالجزائر.

و يأتي هذا اللقاء استكمالا للندوة الدولية التي نظمها المركز في سبتمبر 2004 تحت عنوان "الجزائر بعد 50 سنة: حوصلة المعارف في العلوم الاجتماعية و الإنسانية (1954-2004)".

و يشمل برنامج هذا الموعد العلمي أزيد من 56 جلسة نقاش و 12 مائدة مستديرة. و من المتوقع أن يشارك فيه ما يقارب 300 باحثا في العلوم الاجتماعية و الإنسانية من الجامعات الجزائرية و جامعات أجنبية من تونس و موريتانيا و لبنان و السنغال و الولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا وإسبانيا و إيطاليا و فنلندا و إنجلترا, وفقا لذات المصدر.

و تخصص لهذا اللقاء سبعة محاور أساسية تتناول "إشكالية الذاكرة و التاريخ و رهاناتهما الاجتماعية و الثقافية و السياسية بعد 70 سنة من ثورة الفاتح نوفمبر 1954" و "المواطنة و النخب الجديدة" و "المخيال الاجتماعي و الموروث الثقافي و قضايا اللغة و ترجمتها" و "مؤسسات التنشئة الاجتماعية و رهانات إنتاج المعرفة و تحديات نوعية التكوين" و "الإشكاليات المرتبطة بالإقليم و فضاءات السكن و الهجرات" و "البحوث الناشئة: موضوعات التكوين و رهاناته" و "الترجمة و أنظمة التسمية: تساؤلات لغوية متجددة".

و ستعقد في اليوم الأخير من هذه التظاهرة ندوة تعنى بمناقشة إشكالات البحث المؤسساتي في العلوم الاجتماعية و الإنسانية في المنطقة المغاربية و في المتوسط, بغية تبادل الخبرات في مجال الحوكمة و التثمين و الشراكة حسبما أشير إليه.