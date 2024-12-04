الطريق السيار شرق-غرب بالجباحية: تحويل "مؤقت" لحركة مرور مركبات الوزن الثقيل

البويرة - سيتم تحويل حركة مرور مركبات الوزن الثقيل "مؤقتا" على محور الطريق السيار شرق-غرب العابر لولاية البويرة, ابتداء من يوم غد الخميس, من واد الرخام نحو رواق الطريق الوطني رقم 5 المؤدي إلى الجزائر العاصمة, تحسبا لمباشرة أشغال صيانة على طول منحدر الجباحية, وفق ما علم اليوم الاربعاء من مديرية الأشغال العمومية.

وأوضح مدير الأشغال العمومية, نور الدين قاسمي, في تصريح ل/واج, أنه سيتم تحويل حركة المرور نحو الطريق الوطني رقم 5 , انطلاقا من واد الرخام إلى غاية قادرية, أين سيتمكن سائقو مركبات الوزن الثقيل "السير على الطريق السيار مجددا".

وأضاف أن الدافع الى اتخاذ قرار تحويل حركة سير مركبات الوزن الثقيل مؤقتا هو "إطلاق أشغال صيانة على طول منحدر الطريق السيار بالجباحية الذي لا يزال يسجل تدهورا في أرضيته بالرغم من مختلف عمليات إعادة التأهيل التي استفاد منها سابقا".

وأكد السيد قاسمي على أن هذا التحويل "مؤقت وسيستمر حتى نهاية عملية إعادة التأهيل", داعيا سائقي مركبات الوزن الثقيل إلى اتخاذ كل التدابير الوقائية الضرورية لضمان انسيابية حركة المرور على الطريق الوطني رقم 5 إلى غاية قادرية.