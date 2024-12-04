أدرار: نحو إنجاز محطة لتوليد الكهرباء بطاقة 1.200 ميغاواط

أدرار: نحو إنجاز محطة لتوليد الكهرباء بطاقة 1.200 ميغاواط

أدرار - أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز, مراد عجال, اليوم الأربعاء بولاية أدرار, أن الولاية استفادت من مشروع لإنجاز محطة لتوليد الكهرباء بطاقة إنتاج تقدر ب 1.200 ميغاواط.

وأوضح السيد عجال, خلال اليوم الثاني والأخير من زيارته للولاية, أن هذه المنشأة الطاقوية التي ستنطلق بها الأشغال خلال السنة المقبلة 2025, ستكون من بين أكبر المحطات من نوعها وطنيا.

ولدى إشرافه على وضع حجر الأساس لمشروع مركز تحويل الكهرباء بقوة 400 كيلوفولط, بإقليم بلدية تمنطيط (شرق أدرار), أشار ذات المسؤول إلى أن ''إنجاز هذه المشاريع لا يعني نقصا في إنتاج الطاقة الكهربائية التي لا تتجاوز نسبة استهلاكها بالولاية 40 بالمائة, بل جاءت كإجراء استشرافي واحتياطي لمرافقة المشاريع الاقتصادية الضخمة التي تشهدها الولاية في المجال الفلاحي والصناعي''.

وأضاف السيد عجال أن هذا المركز يعد ''مشروع هام جدا'', باعتباره قاعدة لربط شبكة الكهرباء بجنوب الوطن مع شبكة الكهرباء بشماله, كما أنه سيساهم في تموين مختلف الأنشطة والزبائن العاديين بالكهرباء.

وأشار إلى أن البرنامج الاستثماري لمجمع سونلغاز بولاية أدرار آفاق 2035, يتضمن 15 مشروعا لإنجاز مختلف المنشآت الطاقوية بمبلغ إجمالي يناهز 160 مليار دج, مما سيجعل الولاية قطبا طاقويا بامتياز في مجال إنتاج الكهرباء.

كما استفادت ولاية أدرار من فتح مدرسة وطنية متخصصة في الهندسة لمهن الكهرباء والغاز, والتي ستستقبل أزيد من 150 متربصا من عمال المجمع كمرحلة أولى لتتوسع إلى استقبال مستخدمي كل المؤسسات الوطنية, حيث تضاف إلى 4 مدارس تكوين أخرى تابعة لسونلغاز, وذلك بكل عين مليلة والبليدة وغرداية, بالإضافة إلى مدرسة التسيير ببن عكنون (الجزائر), وفق ذات المسؤول.

وأشرف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز, بمنطقة النشاطات بأدرار, على افتتاح مركز تجاري لبيع عتاد الكهرباء, من أجل تقريب العتاد من وسائل الإنجاز في إطار خطة المجمع لفتح 58 فضاء تجاري مماثل عبر كل ولايات الوطن مع نهاية يناير المقبل.

ولدى معاينته لمقر المركز الجهوي للتحكم بالمنظومة الكهربائية ''قطب أدرار'' بذات المنطقة, أوضح السيد عجال أن الرهان الحالي يرتكز على مدى التحكم في الشبكة عن بعد.

كما تفقد الرئيس المدير العام المقر المستلم من طرف مصالح بلدية أدرار لاحتضان الناحية الجهوية للخدمات الاجتماعية لمجمع سونلغاز, والذي سيشمل 8 ولايات, مشيرا إلى أنه سيتم الانطلاق في أشغال تهيئته خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.

وخلال جلسة عمل جمعته مع مسؤولي مختلف القطاعات التنفيذية بمقر الولاية في المحطة الأخيرة من هذه الزيارة, أكد السيد عجال أن المجمع يعمل بكل جهد على ربط جميع المناطق المعزولة بالكهرباء والغاز, مضيفا أن ضمان رفاهية المواطن من حيث التموين بالكهرباء والغاز, هو الهدف الذي يسعى المجمع إلى تحقيقه بكل الوسائل المتاحة.

