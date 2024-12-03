بومرداس: تكريم المجاهدة مريم حضرية عرفانا بإسهاماتها خلال ثورة التحرير الوطني

بومرداس- قام وزير المجاهدين و ذوي الحقوق السيد العيد ربيقة, اليوم الثلاثاء بتفقد الحالة الصحية للمجاهدة و أرملة شهيد السيدة مريم حضرية (98 سنة) و تكريمها بمقر سكناها ببلدية الخروبة غرب ولاية بومرداس.

وقام الوزير, الذي كان مرفوقا خلال هذه الزيارة بالوالي فوزية نعامة و ممثلي العائلة الثورية, بتفقد الحالة الصحية للسيدة حضرية و تكريمها بشهادات وهدايا مختلفة عرفانا وتقديرا لتضحياتها خلال ثورة التحرير الوطني .

و صرح السيد ربيقة للصحافة, بأن هذه الزيارة تأتي في سياق العمل لتجسيد توصيات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في مجال التكفل الاجتماعي و النفسي بالمجاهدات و المجاهدين و بذوي الحقوق و أرامل الشهداء .

و لفت الوزير إلى أن قطاع المجاهدين سطر برنامج سنوي للتكفل الاجتماعي و تقديم الرعاية الصحية لهذه الفئة من المجتمع على غرار المجاهدة حضرية التي لبت نداء الوطن من خلال عضويتها في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .

وأكد الوزير أن هذه الزيارة تأتي في سياق العرفان و الواجب الوطني اتجاه هذه الفئة التي تستحق كل التقدير عرفانا للتضحيات التي قدموها في سبيل الوطن .

و ذكر في هذا الصدد أن كل المصالح التابعة لدائرته الوزارية لها برامجها الخاصة المتعلقة بزيارة و تفقد حالة المجاهدين و أرامل الشهداء حيثما وجدو عبر الوطن, و هي البرامج الذي تعكف الوزارة و تحرص على تنفيذها ميدانيا .

للإشارة فان المجاهدة حضرية مريم , هي من مواليد سنة 1929 بمنطقة حويجبات بولاية تبسة و إلتحقت بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 1956 لتستمر في الكفاح إلى غاية استقلال البلاد في 1962 حيث كانت تتكفل بتوفير كل المستلزمات للمجاهدين و ذويهم.

