أدرار: مجمع "سونلغاز" حريص على ضمان مرافقة طاقوية ناجعة للاستثمارات الفلاحية والمشاريع الصناعية

أدرار- أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز مراد عجال اليوم الثلاثاء بأدرار على أن مصالحه حريصة على ضمان التموين بالكهرباء والغاز للاستثمارات الفلاحية والصناعية بالمنطقة, إلى جانب تزويد السكان بهذه المادة الحيوية, سيما بالمناطق النائية.

و خلال زيارة عمل و تفقد للولاية تدوم يومين للوقوف على مشاريع ربط المستثمرات الفلاحية الكبرى بالولاية بشبكات الطاقة الكهربائية, أكد المسؤول ذاته التزام المجمع بمرافقة هذه الاستثمارات طاقويا مما سيعزز من أداءها الاقتصادي.

وأضاف المتحدث ذاته خلال وقوفه على عملية الربط بشبكة الكهرباء لمستثمرة فلاحية تابعة للمجمع الجزائري "اقروديف" باقليم بلدية تمنطيط شرق ولاية أدرار أن مصالح سونلغاز قامت بربط أزيد من 5.000 مستثمرة فلاحية بأدرار بشبكة الكهرباء في انتظار ربط 2.500 مستثمرة فلاحية أخرى بهذه الشبكة قريبا ليصل مجمل المستثمرات الموصولة بالشبكة الى زهاء 8.000 مستثمرة بالولاية, مؤكدا توفر الكهرباء بالقدر الكافي لمرافقة مختلف المتعاملين تجسيدا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد.

كما تلقى السيد عجال شروحات مفصلة حول مشاريع الربط بشبكة الكهرباء للمستثمرات الفلاحية الكبرى بولاية أدرار التابعة لمجمعات كل من اقروديف و سوناطراك و كوسيدار بنسبة انجاز اجمالية تجاوزت 80 بالمئة.

و خلال هذه الزيارة عاين الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز اشغال الربط بشبكة الكهرباء للمستثمرة الفلاحية دونيسر وهي ثمرة شراكة شراكة جزائرية -تركية , حيث ثمن المسؤول ذاته الوتيرة القياسية التي تجري بها عملية ربط هذه المستثمرة بالكهرباء و التي نالت رضى الشريك التركي الذي لم يواجه اي صعوبات في دخول المستثمرة حيز الاستغلال و الانتاج.

كما وقف السيد عجال خلال هذه الزيارة على أشغال الربط بالكهرباء للمشروع المتكامل الجزائري القطري بلدنا لإنتاج الحليب المجفف باقليم بلدية تيمقطن شرق الولاية الذي يعتبر أكبر مشروع فلاحي بالجزائر حيث يجري انجاز محطة توليد كهرباء بنظام التوربينات الغازية المتنقلة.

وستمكن هذه العملية التي ساهمت في إنجازها مختلف فروع مجمع سونلغاز من ضمان مرافقة طاقوية فعالة لهذا المشروع الاستراتيجي.

في هذا الصدد, أوضح الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز أن هذه العملية كانت محور أشغال اجتماع عقد بمقر وزارة الطاقة و المناجم مطلع أكتوبر الفارط, حيث تم خلاله التذكير بتوجيهات السلطات العليا للبلاد بضرورة ربط هذا المشروع الواعد والهام بالكهرباء.

و يواصل السيد عجال زيارته التفقدية للولاية غدا الأربعاء من خلال الإشراف على وضع حيز الخدمة و حجر الأساس لمشاريع طاقوية تخص عمليات الربط بالغاز و الكهرباء فضلا عن تفقد هياكل خدماتية تابعة للمجمع ليختتم زيارته بعقد جلسة عمل مع إطارات المجمع بالولاية.