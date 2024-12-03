السيد دربال يؤكد ضرورة وضع ورقة طريق فعالة لتزويد ساكنة ولاية البويرة بالماء الشروب

جاء ذلك خلال جلسة عمل ترأسها وزير القطاع, بحضور والي البويرة, عبد الكريم لعموري, ورئيس المجلس الشعبي الولائي, كمال بوستة, ومختلف الفاعلين والقائمين على خدمة المياه على المستويين المركزي والمحلي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق المشترك بين كل الجهات المعنية بهدف وضع استراتيجية واضحة لمعالجة الإشكالات المتعلقة بخدمة التزويد بالمياه الصالحة للشرب, حيث تم التطرق للوضع الحالي للخدمة, وتحدياتها, وسبل تحسينها بما يتناسب مع احتياجات ساكنة البويرة.
وفي هذا الاطار, أكد الوزير على ضرورة "الإسراع في وضع ورقة طريق فعالة للتكفل بانشغالات الساكنة, تضمن تحسين نوعية الخدمة المقدمة".
كما دعا إلى التنسيق بين جميع الأطراف المعنية وتبني حلول مبتكرة لضمان تلبية احتياجات المواطنين في أقرب الآجال, وتقديم خدمة عمومية للمياه ترقى لتطلعات ساكنة الولاية, حسب البيان.