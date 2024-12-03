اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة : أنشطة متنوعة وتوزيع تجهيزات بجنوب البلاد

ورقلة - تميز إحياء اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بولايات جنوب البلاد, اليوم الثلاثاء, بتنظيم أنشطة ثقافية وتربوية متنوعة, إضافة إلى توزيع تجهيزات ومعدات خاصة بهذه الشريحة من المجتمع.

فبورقلة, تم تنظيم معرض بقاعة العروض لدار الثقافة ''مفدي زكرياء'' لإبراز مختلف أنشطة أطفال المؤسسات والمراكز المتخصصة والجمعيات الناشطة في الميدان بالولاية, إلى جانب تقديم عروض ثقافية وأوبيرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني بحضور السلطات المحلية, ووسط تفاعل الجمهور.

كما جرى بالمناسبة, توزيع كراسي متحركة على عدد من المصابين بالشلل الدماغي ودراجات نارية وأفرشة طبية وسماعات أذن رقمية ولوحات بتقنية "برايل", بالإضافة إلى استفادة 44 شخصا مسنا معوزا من رحلة استجمام لولاية قالمة.

وفي هذا الصدد, أكد مدير النشاط الاجتماعي والتضامن, أحمد ساخي, على حرص مصالحه على دعم ومرافقة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان التكفل بهم وتسهيل إدماجهم في المجتمع.

وبتوقرت, تضمنت مراسم إحياء هذا اليوم العالمي بمقر بلدية تبسبت, توزيع 18 كرسي متحرك على أشخاص من ذوي الإعاقات الحركية من مختلف الأعمار.

وبهذه المناسبة, أبرز الوالي, عثمان عبد العزيز, الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتحسين الظروف الاجتماعية لهذه الشريحة, من خلال الحرص على ضمان الدعم والمرافقة اللازمة لها, وإيلائها الأهمية المستمرة وتسهيل إدماجها في المجتمع.

كما جرى استعراض جهود قطاع التضامن الوطني في التكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة عبر مختلف الهياكل وأجهزة الدعم والمرافقة الخاصة بها, فضلا عن تنظيم معرض متنوع لبعض منجزات الأشغال اليدوية والحرف التقليدية, والتي أبرزت جانبا من القدرات والمهارات الفنية والإبداعية لهذه الفئة.

وقدمت ضمن هذه الاحتفالية باقة من الأنشطة الرياضية والثقافية والعروض المسرحية التي أبدع في أدائها أطفال المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا ''المجاهد عمر بن جلول.'' وبالمركز البيداغوجي النفسي للأطفال المعاقين ذهنيا بعاصمة ولاية جانت, تم توزيع تجهيزات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة, على غرار دراجات نارية وكراسي متحركة كهربائية وعادية وأجهزة سمعية رقمية.

وبتمنراست, تم تنظيم معرض بمشاركة عدة جمعيات ناشطة في مجال التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بمدرسة الأطفال المعاقين سمعيا بحي الوئام, إلى جانب تقديم أنشطة ثقافية متنوعة من طرف منتسبي مختلف الهياكل التابعة لقطاع التضامن.

وبالمركز النفسي البيداغوجي لبلدية ضاية بن ضحوة بولاية غرداية, تم توزيع أجهزة لفائدة مجموعة من الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة, فضلا عن إقامة أنشطة ثقافية وترفيهية وورشات متنوعة لإبراز إبداعات ذوي الهمم في مختلف المجالات.

وشهدت باقي ولايات جنوب البلاد نفس مظاهر إحياء فعاليات اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة, والتي حملت هذه السنة شعار''القدرات الريادية لدى الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل مستقبل شامل و مستدام" .