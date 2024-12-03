تيميمون : السيد عجال يشرف على وضع حيز الخدمة لشبكة الغاز الطبيعي لفائدة أزيد من 200 عائلة

وأشار السيد عجال, على هامش مراسم وضع حيز الخدمة لهذه الشبكة خلال اليوم الثاني والأخير من زيارته لولاية تيميمون, إلى أن ''هذه العلمية من شأنها أن تساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال القضاء على مشكل التزود بقارورات غاز البوتان''.
كما أكد ذات المسؤول بالمناسبة على ضرورة تكثيف الحملات التحسيسية حول الوقاية من أخطار الاستعمال السيئ للغاز الطبيعي وتركيب كواشف غاز أحادي أكسيد الكربون.
وخلال هذه الزيارة, قام السيد عجال بوضع حجر الأساس لمشروع إنجاز محطة لتحويل الكهرباء (60/220/400 كيلو فولط) بتيميمون, قبل الاستماع إلى عرض حول وضعية خط ربط ولايات ان صالح وأدرار وتيميمون بالشبكة الكهربائية الوطنية.
وفيما يتعلق بتزويد المستثمرات الفلاحية بالطاقة الكهربائية, تم ربط حوالي 3400 مستثمرة بشبكة الكهرباء, بينما الأشغال جارية لربط 200 مستثمرة أخرى عبر مختلف المحيطات الفلاحية بالولاية, وفق الشروحات المقدمة بعين المكان.