ولاية المنيعة تتوفر على كافة المؤهلات لتكون قطبا وطنيا في زراعة التريتيكال

المنيعة - أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, يوسف شرفة, اليوم الثلاثاء بالمنيعة, أن هذه الولاية تتوفر على كافة المؤهلات لتكون قطبا وطنيا في زراعة التريتيكال الموجه لتغذية المواشي.

ولدى استماعه إلى عرض عام حول قطاع الفلاحة بالولاية, أوضح السيد شرفة ''أن دائرته الوزارية ستقترح على مجمع سوناطراك, الذي يعتزم إنشاء مشروع استثماري بالمنيعة, زراعة أعلاف التريتيكال كبديل عن الذرة العلفية الصفراء", مؤكدا "دعم قطاع الفلاحة لكل المستثمرين الذين أبدوا نيتهم للاستثمار في هذه الشعبة الفلاحية مع تقديم ضمان لشراء المنتوج من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب''.

وأضاف الوزير أن ''الهدف المسطر هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأعلاف وتدعيم إنتاج اللحوم والحليب عبر كافة ربوع الوطن''.

وأردف قائلا : ''إن الفلاحة الصحراوية هي الملاذ الأمثل لتمكين الجزائر من تحقيق هذا الهدف, وولاية المنيعة تتمتع بخاصية المياه والتربة الخصبة, وذلك لتجسيد رؤية رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي''.

وأشار السيد شرفة إلى أن دائرته الوزارية ستوفر كافة التسهيلات للفلاحين لإنتاج الأعلاف, من خلال إنشاء أقطاب لزراعة الذرة الحبية, أما الذرة الصفراء سيتم إنتاجها حسب احتياجات الولاية للاكتفاء من توفير مادة الحليب محليا.

وفي سياق ذي صلة, أكد المسؤول الأول عن القطاع أن ولاية المنيعة ستكون منتجة لحليب الأبقار المدعم عبر الملبنات المتواجدة بها حاليا, إذا كانت هناك استعدادات من طرف المستثمرين.

وخلال زيارته الميدانية, تفقد السيد شرفة ببلدية حاسي الفحل (145 كلم شمال الولاية) مزرعة بن حمودة قدور المتخصصة في الزراعات الاستراتيجية, والتي تتربع على مساحة 1700 هكتار, أين أكد على أهمية عملية تكثيف البذور باعتبار أن المنيعة ولاية رائدة في هذا المجال من خلال الأرقام المحققة.

كما تفقد ''مزرعة خيرات بلادي'' المتخصصة في تكثيف بذور البطاطاس, والتي تتربع على مساحة 1000 هكتار, حيث أبدى إعجابه بمنتوج هذه المستثمرة الفلاحية الرائدة في هذا المجال.

ويواصل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري زيارته إلى ولاية المنيعة بتفقد مستثمرات فلاحية وهياكل تابعة لقطاعه.