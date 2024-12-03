اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة: أنشطة متنوعة بولايات غرب البلاد

وهران - تميز إحياء اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بولايات غرب البلاد, اليوم الثلاثاء, بإقامة أنشطة ثقافية ورياضية متنوعة لفائدة هذه الفئة من المجتمع, إضافة إلى توزيع تجهيزات وكراسي متحركة.

فبوهران, أشرف الوالي, سمير شيباني, على حفل بالمناسبة بقاعة المحاضرات للمسجد القطب عبد الحميد بن باديس, حيث أبرز جهود الدولة للتكفل بهذه الفئة والتزام السلطات العليا في البلاد ممثلة في رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بدعم وتعزيز آليات التضامن الوطني وذلك بضمان التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة لاسيما في مجال التربية والتعليم والتكوين والإدماج المهني.

وأقيم بالمناسبة معرض لمؤسسات قطاع التضامن الوطني بالولاية تضمن أعمال ومنتجات عدد من منتسبي هذه المرافق من ذوي الإحتياجات الخاصة.

وبتلمسان, أقامت مديرية النشاط الاجتماعي بالمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا "الشهيد الطيب بوشنافة" ببلدية سيدي الجيلالي, حفلا بالمناسبة حضرته السلطات الولائية قدمت خلاله أناشيد وطنية و دينية ونشاطات خاصة بالرسم والأشغال اليدوية, تم إنجازها على مستوى ورشات المركز مع توزيع شهادات على المتربصين الناجحين في إطار الإدماج لدورة فبراير 2024.

وتم بمستغانم تنظيم نشاطات رياضية وثقافية وعمليات تضامنية بينها دورة في كرة القدم الخماسية بين فرق ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما أبرمت اتفاقية تعاون في مجال التكفل بالمعاقين بين جامعة عبد الحميد بن باديس ومديرية النشاط الاجتماعي والتضامن, فضلا عن توزيع كراسي متحركة وتكريم الرياضيين من هذه الشريحة المتوجين خلال المنافسات الرياضية وإطلاق قافلة تضامنية لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة ستجوب مختلف البلديات.

أما بتيارت, فقد نظمت قافلة تضامنية لفائدة المسنين من ذوي الاحتياجات الخاصة والمقعدين القاطنين في المناطق النائية ستقوم خلال ثلاثة أيام بتوزيع أغطية وأفرشة وكراسي متحركة.

كما أشرفت السلطات المحلية على توزيع 23 كرسيا متحركا وسماعات في احتفال أقيم بدار الثقافة علي معاشي, شارك خلاله الأطفال المتكفل بهم في المراكز المتخصصة الستة للولاية بأنشطة فنية وعرض منتجاتهم اليدوية.

وبالبيض, شملت فعاليات إحياء هذا اليوم العالمي التي احتضنها المركز النفسي البيداغوجي رقم 2 الشهيد قربوز العربي بالمدينة الجديدة لعاصمة الولاية, تقديم نشاطات تربوية وثقافية ورياضية من طرف هذه الشريحة الاجتماعية إلى جانب توزيع تجهيزات مختلفة وكذا تكريم مختلف الشركاء الفاعلين والمساهمين في التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة.

كما برمج قطاع النشاط الاجتماعي والتضامن حفلا مماثلا لفائدة هذه الفئة الخميس المقبل على مستوى المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا بالولاية المنتدبة الأبيض سيدي الشيخ.

وبغليزان, احتضن المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين حركيا الشهيدة عبد المولى يمينة حفل توزيع أزيد من 30 كرسيا متحركا وتجهيزات ولوازم طبية لفائدة هذه الفئة. كما أعطيت إشارة انطلاق قافلة تضامنية و طبية لفائدة أزيد من 200 عائلة كافلة لذوي الاحتياجات الخاصة عبر مختلف بلديات الولاية.

وتضمنت مراسم إحياء هذا اليوم العالمي بسعيدة إقامة عدة أنشطة ثقافية و فنية متنوعة بالمسرح الجهوي صراط بومدين, منها معرض لإنجازات الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة المنتسبين للمؤسسات البيداغوجية المتخصصة وتقديم أغاني وأناشيد وطنية, إضافة إلى توزيع تجهيزات لفائدة 15 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما احتضن المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الإعاقات الذهنية بعين الصفراء (النعامة) عدة أنشطة بالمناسبة, شملت معرضا لمجموعة من النشاطات اليدوية من صنع أطفال المركز وتقديم عروض مسرحية وأناشيد من أداء ذات الأطفال بمشاركة الجمعيات الناشطة في الميدان فضلا عن تسليم تجهيزات واعتماد لمؤسسة لاستقبال الطفولة الصغيرة.

وبمعسكر, فقد شهد المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا بمدينة المحمدية تقديم عروض مسرحية وأغاني تربوية وعرض للأزياء من أداء الأطفال المنتسبين للمراكز النفسية البيداغوجية بالولاية. كما جرى توزيع تجهيزات لأشخاص من ذوي الاحتياجات.

وبتيسمسيلت احتضن المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين احتفالية لهذه الفئة المتكفل بها من قبل قطاع التضامن الوطني شملت عروضا مسرحية وأعمال فنية ونشاطات ترفيهية وتحسيسية مع توزيع 30 كرسيا متحركا.