اليوم العالمي لذوي الهمم بشرق البلاد: نشاطات وتسليم حصص لعتاد خاص بهذه الفئة

قسنطينة- أحيت ولايات شرق البلاد, يوم الثلاثاء, فعاليات اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بتنظيم نشاطات متنوعة و تلسم حصص لعتاد خاص بهذه الفئة.

بولاية قسنطينة, احتضنت دار الثقافة مالك حداد هذه الفعاليات بتوزيع كراسي متحركة و دراجات نارية نفعية لفائدة معاقين حركيا, بالإضافة إلى إقامة معرض سلط الضوء على حالات لنجاح أفراد من ذوي الهمم وإبداعاتهم في مختلف المجالات.

وبخنشلة أشرف والي الولاية, سليم حريزي بالمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا " المجاهد المتوفى حمام محمد ", على إعطاء إشارة انطلاق قافلة تضامنية نحو مختلف بلديات الولاية مع توزيع دراجات نارية وكراسي كهربائية و كراسي عادية و عصي للمكفوفين لفائدة 196 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وببسكرة أقيم حفل بالمدرسة الجهوية للألعاب الأولمبية بالعالية بعاصمة الولاية نظمته مديرية النشاط الاجتماعي و التضامن بمساهمة المراكزالنفسية و البيداغوجية للأطفال المعاقين وكذا المدارس المتخصصة تخلله تقديم نشاطات استعراضية ومسرحيات وعروض فنية من أداء براعم منتسبين لهذه المؤسسات, بالإضافة إلى تكريم أطفال متوجين في الدورات الرياضية والثقافية التي نظمت بالمناسبة وتوزيع مساعدات تضامنية لفائدة ذوي الهمم.

كما أحيت ولاية أولاد جلال هي الأخرى اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بتنظيم احتفالية بمدرسة الأطفال المعاقين سمعيا, حيث تم تسليم 5 دراجات نارية و 4 كراسي متحركة كهربائية و5 كراسي متحركة عادية و 9 نظارات طبية, علاوة على إبرام اتفاقية تعاون بين مركز التكوين المهني والتمهين" مزروع الطاهر" لبلدية سيدي خالد و المركز النفسي البيداغوجي للمعاقين ذهنيا بأولاد جلال تنص على

التعاون والتنسيق بين المركزين وفتح تخصصات في التكوين التأهيلي لفائدة الأطفال المعاقين ذهنيا الذين تفوق أعمارهم 16 سنة.

بأم البواقي انطلقت من دار الثقافة "نوار بوبكر" بعاصمة الولاية قافلة تضامنية لفائدة 317 شخصا مسنا من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة و الفئات الهشة بالمناطق النائية عبر بلديات الولاية.

و تضم القافلة التضامنية, التي أشرف على انطلاقها والي أم البواقي, بن عبد الله شايب الدور و ذلك بعد أن أعطى إشارة انطلاق أشغال إنجاز مقر المصلحة الاجتماعية المتنقلة بالمخرج الشرقي لمدينة أم البواقي, معدات شبه طبية و أفرشة خاصة و مواد غذائية.

و بسكيكدة أشرف والي الولاية, سعيد أخروف من أمام مقر ديوان الولاية, على اعطاء إشارة انطلاق قافلتين الأولى لفائدة ذوي احتياجات الخاصة من نزلاء دار الأشخاص المسنين و الذين استفاد 43 نزيلا منهم برحلة إلى إحدى المحطات الحموية

بولاية قالمة.

كما أشرف الوالي بقصر الثقافة مالك شبل على حفل نشطه أطفال من ذوي الهمم, كما تم بالمناسبة تسليم 65 وحدة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة عبارة عن كراسي متحركة و حواسيب وساعات ناطقة.