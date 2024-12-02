تيميمون: تخصيص 10 مليار دينار لإنجاز مشاريع طاقوية في آفاق 2030   

تيميمون- أعلن الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز, مراد عجال, مساء اليوم الاثنين, بتيميمون, عن تخصيص برنامج استثماري بقيمة 10 مليار دج لإنجاز مشاريع طاقوية بالولاية في آفاق 2030.

وأوضح السيد عجال خلال إشرافه رفقة السلطات المحلية على جلسة عمل بمقر الولاية, ''أن هذا البرنامج الاستثماري من شأنه أن يواكب الحركية التنموية والاقتصادية التي تشهدها الولاية في شتى القطاعات, سيما في مجال الاستثمار الفلاحي''.

وأكد في هذا الصدد أن المجمع مستعد لمرافقة كافة الاستثمارات الفلاحية التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.

وفي سياق ذي صلة, أبرز ذات المسؤول أهمية مشروع ربط ولاية تيميمون بالشبكة الكهربائية الوطنية على مسافة 700 كلم, انطلاقا من حاسي الرمل (الأغواط) مرورا بالمنيعة, والمقرر استلامه قبل نهاية سنة 2026, في تعزيز تموين الولاية بالكهرباء.

وفي مستهل زيارته الميدانية للولاية, تفقد السيد عجال, مشروع إنجاز مقر المديرية الولائية لتوزيع الكهرباء والغاز لولاية تيميمون, والذي بلغت نسبة تقدم الأشغال به 80 بالمئة, حيث يرتقب استلامه خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة.

ولدى إعطائه إشارة انطلاق مشروع إنجاز متجر سونلغاز-الخدمات لبيع معدات ومستلزمات الكهرباء والغاز, أكد السيد عجال, أن هذا المركز التجاري سيساهم في تقريب المسافة لمؤسسات الإنجاز.

ويواصل الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز زيارته إلى ولاية تيميمون غدا الثلاثاء بتفقد ووضع حيز الخدمة وإطلاق مشاريع طاقوية.