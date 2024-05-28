قوجيل يعقد اجتماعا تنسيقيا مع وفد البعثة الاستعلامية المؤقتة المعنية بتفقد مشاريع فندقية بولاية الجزائر

الجزائر - أشرف رئيس مجلس الأمة, السيد صالح قوجيل, اليوم الثلاثاء, على اجتماع تنسيقي مع وفد من المجلس معني بالبعثة الاستعلامية المؤقتة, التي سيتم إيفادها غدا الأربعاء إلى ولاية الجزائر, للاطلاع على مدى تقدم المشاريع الفندقية العمومية قيد الترميم والانجاز بالولاية, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر, أن السيد قوجيل ذكر خلال هذا الاجتماع ب"المهام المنوطة بمجلس الأمة بناء على الدستور, لاسيما المادة 137 (الفقرة 2) منه", وهي المهام التي "تندرج في صميم الرقي بالعمل البرلماني المرافق لنشاط الجهاز التنفيذي, خدمة للصالح العام".

وأكد بذات المناسبة أن "حرص المجلس على الوقوف على مدى أشغال إعادة تهيئة بعض الهياكل الفندقية العمومية, يهدف إلى الإسهام في الرفع من الخدمة العمومية عامة, وقطاع الخدمات على الخصوص, كونه أحد مصادر خلق الثروة, في سياق سياسة تنويع مصادر الدخل التي انتهجها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون".

للإشارة فإن وفد البعثة الاستعلامية المؤقتة, برئاسة نائب رئيس مجلس الأمة, المكلف بالشؤون الإدارية والمالية, السيد علي طالبي, يتكون من: "رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية, ميلود حنافي ورئيس لجنة التجهيز والتنمية المحلية, لياس عاشور ونائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية, سمير زوبيري ونائب رئيس لجنة التجهيز والتنمية المحلية, عبد الرحمان بلهيبة ونائب رئيس لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة, مقران رزقي ومقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية, مولود مبارك فلوتي", إلى جانب عدد من أعضاء المجلس.