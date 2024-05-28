باتنة: مغادرة أول فوج من الحجاج نحو البقاع المقدسة

باتنة - غادر اليوم الثلاثاء أول فوج من الحجاج مطار مصطفى بن بولعيد بباتنة باتجاه البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج بحضور المفتش العام لوزارة النقل محند سعيد ماجي برفقة والي باتنة محمد بن مالك.

وضم هذا الفوج 250 حاجا وحاجة من ولايات باتنة وبسكرة وخنشلة وأولاد جلال تم نقلهم عبر طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية نحو المطار الدولي للمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.

وأكد بالمناسبة محند سعيد ماجي لدى إشرافه على العملية ممثلا لوزير النقل أن "الدولة سخرت كل الإمكانات المادية والبشرية للتكفل بهذا الحدث الديني الذي يوليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أهمية كبيرة" .

وذكر المتحدث بالمجهودات التي تم بذلها في ظرف وجيز من أجل تأهيل مدرج هبوط الطائرات بمطار مصطفى بن بولعيد حتى يستقبل طائرات من الحجم الكبير إلى جانب توسعة حظيرة السيارات من 250 مركبة إلى 1500 مركبة .

ومن جهته أبرز والي باتنة محمد بن مالك بأن "مطار مصطفى بن بولعيد الدولي أصبح الآن, بعد رفع التحفظات الواردة في تقارير هيئة الطيران المدني, بإمكانه استقبال جميع الرحلات وجميع أنواع الطائرات من و إلى مختلف الاتجاهات" .

وأضاف أن مطار مصطفى بن بولعيد لباتنة سيشهد انطلاق 2231 حاجا وحاجة نحو البقاع الإسلامية المقدسة عبر 9 رحلات آخرها مبرمجة يوم 5 يونيو المقبل وسيكون من ضمنها 45 حاجا من ولاية أدرار .

وعبر بعض الحجاج الذين غادروا المطار في أجواء بهيجة, فيما يخص ظروف استقبالهم والتسهيل في الإجراءات, عن امتنناهم للدولة التي سخرت لهم كل الإمكانات من أجل أن يسافروا في أريحية ويؤدوا مناسكهم في أحسن الظروف.