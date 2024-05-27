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ميناء وهران : استقبال مساعدات موجهة للشعب الصحراوي

  أدرج يـوم : الإثنين, 27 ماي 2024 19:30     الفئـة : جهـوي
ميناء وهران : استقبال مساعدات موجهة للشعب الصحراوي

وهران - تم اليوم الاثنين بميناء وهران استقبال مساعدات مختلفة موجهة لفائدة الشعب الصحراوي قدمتها جمعيات إسبانية.

وشملت المساعدات التي قدمتها جمعيات ومنظمات إسبانية متضامنة مع الشعب الصحراوي 70 أجهزة من المعدات وحوالي 500 طن من المواد الغذائية إضافة إلى الألبسة وتجهيزات موجهة لمؤسسات طبية وتربوية , حسبما أبرزته رئيسة الهلال الأحمر الجزائري إبتسام حملاوي التي أشرفت على عملية استقبال هذه المساعدات.

ونوهت السيدة حملاوي بالتسهيلات التي تقدمها مختلف الأطراف العاملة بميناء وهران لضمان تفريغ المساعدات الموجهة للشعب الصحراوي سواء تلك التابعة للهلال الأحمر الجزائري أو برنامج الغذاء العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة أو غيرهما من الجهات الداعمة للشعب الصحراوي.

كما أشاد مدير التعاون في الهلال الأحمر الصحراوي السالك بوسيف في تصريح لوأج ب "الدعم الكبير الذي يلقاه الشعب الصحراوي من قبل الحكومة والشعب الجزائريين وهو دعم يمتد ل52 سنة هي عمر كفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال".

وعاينت السيدة حملاوي رفقة مديرة مكتب برنامج الغذاء العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر ألين رومونج ومسؤولي ميناء وهران ظروف معالجة المساعدات الموجهة للشعب الصحراوي والتي يتم استقبالها على مستوى هذه المؤسسة المينائية منها مجموعة من الحاويات تضم مساعدات غذائية قدمها برنامج الغذاء العالمي لفائدة الشعب الصحراوي.

آخر تعديل على الإثنين, 27 ماي 2024 19:32
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ميناء وهران : استقبال مساعدات موجهة للشعب الصحراوي
  أدرج يـوم : الإثنين, 27 ماي 2024 19:30     الفئـة : جهـوي   شارك

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