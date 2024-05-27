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اليوم الوطني للكشافة الإسلامية الجزائرية : تنظيم أنشطة متنوعة بغرب البلاد

  أدرج يـوم : الإثنين, 27 ماي 2024 16:55     الفئـة : جهـوي
اليوم الوطني للكشافة الإسلامية الجزائرية : تنظيم أنشطة متنوعة بغرب البلاد

وهران - تميزت مراسم إحياء اليوم الوطني للكشافة الجزائرية المصادف ل 27 مايو من كل سنة بغرب البلاد اليوم الاثنين بتنظيم عدة أنشطة ثقافية وفكرية و وقفات ترحم على أرواح الشهداء بحضور السلطات الولائية والأسرة الثورية والإطارات الكشفية وممثلي المجتمع المدني.

وبوهران أقيم العرض الشرفي لأوبيرات "الشهيد حمو بوتليليس" من أداء عناصر من الأفواج الكشفية بالولاية فضلا عن تكريم مجموعة من عمداء الكشافة الإسلامية الجزائرية بوهران ممن ساهموا في تكوين أجيال من الشباب وبعض العناصر الكشفية الذين حققوا نتائج إيجابية في المنافسات الرياضية والفكرية المنظمة مؤخرا من قبل المحافظة الولائية لذات التنظيم الكشفي.

وبمستغانم جرى بمقبرة سيدي بن حواء بعاصمة الولاية الترحم على أرواح الضحايا الأربعة من العائلة الكشفية للمنطقة خلال التسعينيات. كما احتضنت دار الثقافة "ولد عبد الرحمن كاكي" نشاطات ثقافية وفنية مع تكريم لعدد من الإطارات الكشفية لاسيما المساهمين في العمليات التضامنية والاجتماعية.

كما أبرمت بالمناسبة أيضا اتفاقية تعاون في عدة مجالات بين المحافظة الولائية للكشافة الإسلامية الجزائرية والمديرية الولائية للصحة والسكان.

وبدورها أحيت الأسرة الكشفية بعين تموشنت هذا اليوم الوطني, الذي يصادف ذكرى استشهاد القائد الرمز محمد بوراس مؤسس الحركة الكشفية بالجزائر, بتنظيم عدة أنشطة بدار الثقافة "عيسى مسعودي".

وشاركت أفواج المحافظة الولائية للكشافة الإسلامية الجزائرية و جمعية قدماء الكشافة في تنظيم هذه الإحتفالية من خلال تقديم مجموعة من المشاريع بينها مشروع لأفواج كشفية للوقاية والتحسيس من مخاطر حرائق الغابات يتم تجسيده بالتنسيق مع محافظة الغابات والمديرية الولائية للحماية المدنية.

كما قدمت الكشافة الإسلامية الجزائرية بتيسمسيلت في حفل نظم بالمناسبة حصيلة لنشاطاتها لسنة 2023 وخاصة خلال شهر رمضان المبارك الذي شهد توزيع أكثر من سبعة آلاف وجبة للمحتاجين وعابري السبيل وأكثر من 600 طرد غذائي للعائلات الفقيرة إضافة إلى كسوة العيد ل 400 طفلا وختان 120 طفلا فقيرا ويتيما كما تم تقديم حقائب مدرسية بكل تجهيزاتها لأكثر من 270 تلميذا معوزا.

أما بالبيض فقد أقيمت عدة أنشطة كشفية منها تقديم عروض مسرحية هادفة وتكريم العديد من الوجوه والأفواج الكشفية بالولاية, فضلا على إبرام اتفاقيات تعاون بين المحافظة الولائية للكشافة الإسلامية الجزائرية وعدد من القطاعات على غرار الثقافة والفنون, والتكوين والتعليم المهنيين والغابات وكذا المركز الجامعي "نور البشير".

كما عرفت المناسبة تنظيم زيارة مجاملة للسيد خداوي رابح والذي يعد أحد عمداء الحركة الكشفية بالولاية والجزائر عموما.

آخر تعديل على الإثنين, 27 ماي 2024 17:06
كلـمات مفتـاحيــة :
اليوم الوطني للكشافة الإسلامية الجزائرية : تنظيم أنشطة متنوعة بغرب البلاد
  أدرج يـوم : الإثنين, 27 ماي 2024 16:55     الفئـة : جهـوي   شارك

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