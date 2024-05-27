اليوم الوطني للكشافة الإسلامية الجزائرية: تظاهرات احتفالية بولايات جنوب الوطن

ورقلة - أحيت اليوم الاثنين ولايات جنوب الوطن اليوم الوطني للكشافة الإسلامية الجزائرية (27 مايو) الذي حمل هذه السنة شعار "الكشفية دوما في خدمة الوطن" المصادف للذكرى 83 لاستشهاد مؤسسها القائد الراحل محمد بوراس.

وتميزت الاحتفالات الرسمية بهذه المناسبة الوطنية بإقامة مراسم الترحم على أرواح الشهداء الأبرار بحضور السلطات الولائية وأفراد العائلة الثورية ومواطنين.

وأقيمت عبر هذه الولايات معارض لمنجزات الحركية الكشفية, وعرض وثائق وصور فوتوغرافية حول تاريخ الكشافة الإسلامية الجزائرية وأيضا حول أنشطتها برسم الموسم الكشفي 2024/2023 , إلى جانب تكريم إطارات وعمداء الكشافة الإسلامية الجزائرية.

وتم في هذا الصدد بولاية ورقلة إمضاء اتفاقية تعاون بين المحافظة الولائية للكشافة الإسلامية الجزائرية وقطاع الثقافة والفنون, وتوزيع جوائز مالية على ثلاثة أفواج كشفية نموذجية تراوحت قيمتها ما بين 20.000 و 50.000 دج.

وشهدت ولاية بشار من جهتها تنظيم لقاء على مستوى المتحف المحلي للمجاهد، حيث ألقيت خلاله كلمات تطرق فيما متدخلون إلى النضال السياسي الذي قدمته الكشافة الإسلامية الجزائرية في سبيل استرجاع السيادة الوطنية, فضلا عن دورها في تكوين الشباب.

وتحصي ولاية بشار أزيد من 3.600 منخرط في الحركة الكشفية ما بين أشبال وإطارات وهم مهيكلين في حوالي 30 فوجا, حسب المحافظة المحلية لهذه المنظمة.

وبولاية توقرت فقد تميز إحياء اليوم الوطني للكشافة الإسلامية الجزائرية بتنظيم حفل على مستوى قاعة المحاضرات بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني الشهيد حسين مرخوفي, تم خلاله تقديم عدة أنشطة من ضمنها إبرام اتفاقيات تعاون بين المحافظة الولائية للكشافة الإسلامية الجزائرية وعدة قطاعات وجمعيات محلية.

وتهدف تلك الاتفاقيات إلى تبادل الخبرات والمشاركة في تنشيط التظاهرات الثقافية والرياضية وغيرها من المبادرات التحسيسية والتطوعية, وكذا المساهمة في المحافظة على الذاكرة الوطنية وصون الموروث التاريخي والثقافي, حسب المنظمين.