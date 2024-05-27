الصالون الوطني للمنتجات الجزائرية , فرصة لتعزيز المبادلات التجارية

الطارف - أكد وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني أن الطبعة الأولى للصالون الوطني للمنتوج الجزائري الذي أشرف على افتتاحه اليوم الإثنين بولاية الطارف, تعد فرصة لتعزيز المبادلات التجارية بين الجزائر وتونس وليبيا و باقي الدول الإفريقية.

وصرح الوزير خلال زيارته الى ولاية الطارف أن '' المنتوج الجزائري أصبح يتمتع بالجودة والكفاءة العالية مما يمكنه من الولوج إلى الأسواق الدولية بكل أريحية ويحجز مكانة تنافسية في الأسواق العالمية ''.

وأوضح في هذا الصدد أن "الطموحات الحالية تتمثل في جعل الجزائر قطبا هاما للتصدير نحو مختلف بلدان العالم لا سيما الإفريقية و دول حوض البحر الأبيض المتوسط ".

وبالمناسبة دعا السيد زيتوني رجال الأعمال و المستثمرين المشاركين في هذا الصالون للعمل سويا لخلق تكامل اقتصادي من خلال إرساء علاقات اقتصادية وتجارية تشمل كافة الميادين.

ويشارك في هذا الصالون 50 متعاملا اقتصاديا جزائريا ينشطون في مجالات مختلفة إلى جانب مشاركة رجال أعمال من جمهورية تونس وأعضاء غرفة التجارة و الصناعة بالشمال الغربي للولايات التونسية باجة و جندوبة و الكاف و رجال أعمال من دولة ليبيا.

وسمحت هذه التظاهرة الاقتصادية بجمع المنتجين الناشطين في مختلف الميادين على غرار الصناعات الغذائية, الأدوية, الخدمات, الحديد والصلب , الخشب, البلاستيك, الزجاج , مواد التغليف و مواد التنظيف , حيث تضمن المعرض تشكيلات متنوعة من مختلف الصناعات الجزائرية المحلية.

وقد أشرف الوزير بالمنطقة الصناعية "المطروحة" بولاية الطارف على عملية تصدير 183طردا من الخشب الخام نحو دولة تونس.