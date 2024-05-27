Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الصالون الوطني للمنتجات الجزائرية , فرصة لتعزيز المبادلات التجارية

  أدرج يـوم : الإثنين, 27 ماي 2024 13:32     الفئـة : جهـوي
الصالون الوطني للمنتجات الجزائرية , فرصة لتعزيز المبادلات التجارية

الطارف - أكد وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني أن الطبعة الأولى للصالون الوطني للمنتوج الجزائري الذي أشرف على افتتاحه اليوم الإثنين بولاية الطارف, تعد فرصة لتعزيز المبادلات التجارية بين الجزائر وتونس وليبيا و باقي الدول الإفريقية.

وصرح الوزير خلال زيارته الى ولاية الطارف أن '' المنتوج الجزائري أصبح يتمتع بالجودة والكفاءة العالية مما يمكنه من الولوج إلى الأسواق الدولية بكل أريحية ويحجز مكانة تنافسية في الأسواق العالمية ''.

وأوضح في هذا الصدد أن "الطموحات الحالية تتمثل في جعل الجزائر قطبا هاما للتصدير نحو مختلف بلدان العالم لا سيما الإفريقية و دول حوض البحر الأبيض المتوسط ".

وبالمناسبة دعا السيد زيتوني رجال الأعمال و المستثمرين المشاركين في هذا الصالون للعمل سويا لخلق تكامل اقتصادي من خلال إرساء علاقات اقتصادية وتجارية تشمل كافة الميادين.

ويشارك في هذا الصالون 50 متعاملا اقتصاديا جزائريا ينشطون في مجالات مختلفة إلى جانب مشاركة رجال أعمال من جمهورية تونس وأعضاء غرفة التجارة و الصناعة بالشمال الغربي للولايات التونسية باجة و جندوبة و الكاف و رجال أعمال من دولة ليبيا.

وسمحت هذه التظاهرة الاقتصادية بجمع المنتجين الناشطين في مختلف الميادين على غرار الصناعات الغذائية, الأدوية,  الخدمات, الحديد والصلب , الخشب, البلاستيك, الزجاج , مواد التغليف و مواد التنظيف , حيث تضمن المعرض تشكيلات متنوعة من مختلف الصناعات الجزائرية المحلية.

وقد أشرف الوزير بالمنطقة الصناعية "المطروحة" بولاية الطارف على عملية تصدير 183طردا من الخشب الخام نحو دولة تونس.

آخر تعديل على الإثنين, 27 ماي 2024 14:10
كلـمات مفتـاحيــة :
الصالون الوطني للمنتجات الجزائرية , فرصة لتعزيز المبادلات التجارية
  أدرج يـوم : الإثنين, 27 ماي 2024 13:32     الفئـة : جهـوي   شارك

آخـر الأخبــار

24.05.29

الجزائر توزع مشروع قرار لمجلس الأمن حول الهجمات الصهيونية في رفح

24.05.29

تمويل المشاريع المهيكلة: الدولة أنفقت أكثر من 6500 مليار دج في ظرف ثلاث سنوات

24.05.29

إستشهاد ستة فلسطينيين في قصف للإحتلال الصهيوني على مدينة غزة

24.05.29

رئيس الوزراء الإسكتلندي يدعو المملكة المتحدة إلى الإعتراف "فورا" بالدولة الفلسطينية

24.05.29

فلسطين: حركة "حماس" تطالب مجلس الأمن الدولي بالتدخل لوقف العدوان الصهيوني على رفح

24.05.29

رئاسيات 7 سبتمبر: حركة ديناميكية الجالية الجزائرية بفرنسا تدعو الشباب للمساهمة في إنجاح…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.05.27

الوزير الأول السلوفيني ينهي زيارته الرسمية إلى الجزائر

24.05.28

توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الشعبي الوطني وبرلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي

24.05.28

ربيقة يشيد بدور الحركة الكشفية في التربية على حب الوطن والإنتماء إليه

24.05.28

رئاسيات 7 سبتمبر: حركة "موداف" تدعو المجتمع المدني للمساهمة في نجاح الموعد الإنتخابي

24.05.28

السياسة الوطنية للأرشيف محور يوم دراسي بالجزائر العاصمة

24.05.27

محروقات: الجزائر تسعى إلى إنتاج 200 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في السنوات المقبلة