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غرداية: مغادرة أول فوج من الحجاج إلى البقاع المقدسة

  أدرج يـوم : الأحد, 26 ماي 2024 11:26     الفئـة : جهـوي
غرداية: مغادرة أول فوج من الحجاج إلى البقاع المقدسة

غرداية- غادر أول فوج للحجاج من ولايتي غرداية والمنيعة بعد ظهر يوم السبت مطار ''مفدي زكرياء'' بغرداية بإتجاه البقاع المقدسة برسم موسم الحج 1445/ 2024.

وكان في توديع هذا الفوج الذي يضم 250 حاجا وحاجة السلطات المحلية لولاية غرداية وسط أجواء بهيجة وظروف تنظيمية محكمة.

و وقف والي غرداية, عبد الله أبي نوار, على الظروف التنظيمية على مستوى المساجد المختارة لاستقبال الحجاج قبل مغادرتهم والتدابير المتخذة لضمان نقل الحجاج إلى المطار, وكذا إجراءات العبور.

وعبر مجموع الحجاج الذين اقتربت منهم (وأج) عن ارتياحهم للانضباط والتنظيم المثالي الذي ساد عملية المغادرة على مستوى مطار غرداية بعد غياب دام أكثر من عشر سنوات.

وأكد بالمناسبة مدير مطار مفدي زكرياء, محمد سلاطنية, برمجة خمس رحلات للانطلاق من غرداية نحو البقاع المقدسة, وذلك على متن طائرات تابعة للخطوط الجوية الجزائرية التي ستضمن نقل 1.250 حاج و حاجة من ولايتي غرداية والمنيعة.

ووضعت سلطات مطار غرداية وبإسناد من مختلف الشركاء سيما منهم المجتمع المدني, خطة تنظيمية لتسهيل إجراءات مغادرة الحجاج, مثلما أشير إليه.

آخر تعديل على الأحد, 26 ماي 2024 13:12
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غرداية: مغادرة أول فوج من الحجاج إلى البقاع المقدسة
  أدرج يـوم : الأحد, 26 ماي 2024 11:26     الفئـة : جهـوي   شارك

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