Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المؤتمر الخامس لفدرالية البترول والغاز والكيمياء: الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو إقتصاد قوي ومتنوع

  أدرج يـوم : الأحد, 26 ماي 2024 08:28     الفئـة : جهـوي
المؤتمر الخامس لفدرالية البترول والغاز والكيمياء: الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو إقتصاد قوي ومتنوع

وهران- أكد رشيد نظير ممثل وزير الطاقة والمناجم يوم السبت بوهران أن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو إقتصاد قوي ومتنوع.

وأبرز السيد نظير خلال تدخله في المؤتمر الخامس للفدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن "السلطات العمومية تسعى جاهدة لوضع الطبقة الشغيلة في مجال الطاقة والمحروقات في أحسن الظروف من أجل رفع التحدي الذي يواجه الاقتصاد الوطني".

وأشار الى أن "رفع التحدي يتم عبر كسب رهان الاستمرارية لبلوغ الريادة في ميدان المحروقات على المستوى الدولي من خلال تضافر جهود عمال القطاع الذي يعتبر قاطرة الاقتصاد الوطني وذلك تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين".

من جهته قال ممثل المدير العام لمجمع سوناطراك عمر بوري في تدخله في المؤتمر أن سوناطراك تعد قاطرة الاقتصاد الوطني حيث تسعى جاهدة للارتقاء إلى مستويات عليا في الإنتاج والاستثمار لتعزيز الدخل الوطني من العملة الصعبة.

وللوصول إلى هذا المبتغى سطر المجمع برنامجا طموحا يتماشى والتطور الذي يشهده القطاع على المستوى العالمي من طاقات تقليدية ومتجددة, على حد قول نفس المسؤول.

كما أكد أن إدارة مجمع سوناطراك "على استعداد دائما للإصغاء لانشغالات عمال القطاع والسعي للتكفل بها".

وطلب السيد بوري من العمال وممثليهم "التجند من أجل تجسيد خطة العمل التي وضعتها إدارة سوناطراك في رهانها لمواجهة التحولات التي يعرفها العالم في مجال الطاقة والمناجم".

ومن جانبه ثمن والي وهران السعيد سعيود بالمناسبة ''الدور الريادي'' لعمال قطاع المحروقات, تحت لواء مجمع سوناطراك الذي يعتبر أساس الاقتصاد الوطني ويقود مسار التحول إلى الطاقات الجديدة والمتجددة والنظيفة.

وذكر نفس المسؤول بالإنجاز الكبير لإحدى شركات المجمع ضمن مشروع محطة تحلية مياه البحر بمنطقة الرأس الأبيض (بلدية الكرمة بوهران) التي ستدخل حيز الخدمة في ديسمبر المقبل.

وأشاد بالنوعية الجيدة للمشروع الذي تشرف عليه وتنجزه سواعد جزائرية من إطارات وعمال.

وفضلا عن ممثلي وزير الطاقة والمناجم والمدير العام لسوناطراك, حضر اللقاء ممثل عن وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني إلى جانب مسؤولي نقابات عربية وإفريقية وكذا السلطات الولائية.

آخر تعديل على الأحد, 26 ماي 2024 11:41
كلـمات مفتـاحيــة :
المؤتمر الخامس لفدرالية البترول والغاز والكيمياء: الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو إقتصاد قوي ومتنوع
  أدرج يـوم : الأحد, 26 ماي 2024 08:28     الفئـة : جهـوي   شارك

آخـر الأخبــار

24.05.29

الجزائر توزع مشروع قرار لمجلس الأمن حول الهجمات الصهيونية في رفح

24.05.29

تمويل المشاريع المهيكلة: الدولة أنفقت أكثر من 6500 مليار دج في ظرف ثلاث سنوات

24.05.29

إستشهاد ستة فلسطينيين في قصف للإحتلال الصهيوني على مدينة غزة

24.05.29

رئيس الوزراء الإسكتلندي يدعو المملكة المتحدة إلى الإعتراف "فورا" بالدولة الفلسطينية

24.05.29

فلسطين: حركة "حماس" تطالب مجلس الأمن الدولي بالتدخل لوقف العدوان الصهيوني على رفح

24.05.29

رئاسيات 7 سبتمبر: حركة ديناميكية الجالية الجزائرية بفرنسا تدعو الشباب للمساهمة في إنجاح…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.05.27

الوزير الأول السلوفيني ينهي زيارته الرسمية إلى الجزائر

24.05.28

توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الشعبي الوطني وبرلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي

24.05.28

ربيقة يشيد بدور الحركة الكشفية في التربية على حب الوطن والإنتماء إليه

24.05.28

رئاسيات 7 سبتمبر: حركة "موداف" تدعو المجتمع المدني للمساهمة في نجاح الموعد الإنتخابي

24.05.28

السياسة الوطنية للأرشيف محور يوم دراسي بالجزائر العاصمة

24.05.27

محروقات: الجزائر تسعى إلى إنتاج 200 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في السنوات المقبلة