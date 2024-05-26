المؤتمر الخامس لفدرالية البترول والغاز والكيمياء: الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو إقتصاد قوي ومتنوع

وأبرز السيد نظير خلال تدخله في المؤتمر الخامس للفدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن "السلطات العمومية تسعى جاهدة لوضع الطبقة الشغيلة في مجال الطاقة والمحروقات في أحسن الظروف من أجل رفع التحدي الذي يواجه الاقتصاد الوطني".

وأشار الى أن "رفع التحدي يتم عبر كسب رهان الاستمرارية لبلوغ الريادة في ميدان المحروقات على المستوى الدولي من خلال تضافر جهود عمال القطاع الذي يعتبر قاطرة الاقتصاد الوطني وذلك تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين".

من جهته قال ممثل المدير العام لمجمع سوناطراك عمر بوري في تدخله في المؤتمر أن سوناطراك تعد قاطرة الاقتصاد الوطني حيث تسعى جاهدة للارتقاء إلى مستويات عليا في الإنتاج والاستثمار لتعزيز الدخل الوطني من العملة الصعبة.