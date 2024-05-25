الاتحاد العام للعمال الجزائريين: دعوة إلى تغيير أسلوب العمل النقابي

وهران - دعا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين, اعمر تقجوت اليوم السبت بوهران إلى انتهاج أساليب جديدة في العمل النقابي وجعل الهيئات النقابية فضاء لتبادل الآراء والنقاش الحر تعزيزا لدور فئة العمال في الرقي بالاقتصاد الوطني.

وقال السيد تقجوت في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الخامس للفدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين: "الجزائر الجديدة التي شرعنا في تشييدها بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تتطلب منا تغيير طريقة العمل النقابي لان تعبئة العمال لرفع التحديات المختلفة التي تواجه الاقتصاد الوطني تلزم منا اطلاق إصلاحات على الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومختلف الفدراليات التابعة له".

كما وجه ذات المسؤول النقابي بالمناسبة نداء الى العمال وممثليهم لتفادي الصراعات الداخلية منوها بالارادة السياسية للسلطات العمومية لوضع العمال في أحسن الظروف.

وأردف قائلا "علينا برفع مستوى النقاش داخل هيئاتنا من خلال التطرق إلى القضايا الهامة التي تخص الاقتصاد الوطني في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم في كافة المجالات".

ومن جهته, أبرز الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء حمو طواهرية بأن خطاب رئيس الجمهورية في الفاتح مايو الجاري بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بمناسبة إحياء اليوم العالمي للعمال يعد "دفعا قويا للطبقة الشغيلة في الجزائر ومطمئنا لها خصوص صحة الاقتصاد الوطني".

واردف في ذات السياق بالقول : "يعتبر مؤتمرنا هذا فرصة لتبادل الآراء والأفكار بخصوص المسائل الاجتماعية والمهنية للتوصل إلى الحلول الملائمة لمختلف المشاكل المهنية".

واستغل ذات المتحدث الفرصة ليدعو إلى "حشد كل الطاقات للدفع إلى الأمام بالاقتصاد الوطني باعتبار أن قطاع الطاقة هو قاطرة هذا الاقتصاد ".

وللإشارة فقد حضر أشغال هذا المؤتمر ممثلان عن وزارتي الطاقة والمناجم والصناعة والإنتاج الصيدلاني, فضلا عن ممثل المدير العام لمجمع سوناطراك ومسؤولي نقابات عربية وافريقية بالإضافة إلى السلطات الولائية.