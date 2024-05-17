الجلفة: محطة النقوش الصخرية للموقع الأثري "فايجة اللبن"، لوحة فنية لإنسان ما قبل التاريخ

وحسب المختصين في علم الآثار وكذا باحثين جامعيين من جامعة "زيان عاشور", تعتبر نقوش محطة "فايجة اللبن" من بين أروع الإبداعات الفنية التي جسدها إنسان ما قبل التاريخ بمنطقة الجلفة.

وفي هذا الصدد, ذكر المهتم بالآثار وتراث منطقة الجلفة, الباحث حكيم شويحة, لوأج, أن محطة "فايجة اللبن" التي ظلت متوارية عن الزوار, نظرا لبعدها عن الطرق التي يستقلها المواطنين وتمركزها بين سلسلتين جبليتين, تمثل حقيقة تحفة فنية للإنسان ما قبل التاريخ.

واعتبر ذات المتحدث هذا المعلم الأثري من بين محطات الفن الصخري التي تدعى عند المختصين بنمط "تازينة" و هي نقوش ذات خطوط انسيابية فيها الكثير من الفن الذي يعكس الحس الجمالي عند إنسان العصر الحجري, ويكتسي هذا المعلم الأثري أهمية من حيث موقعه و من حيث ما يحتويه من نقوش حيوانية و بشرية, وهو ما يبرز أيضا التغير المناخي و البيئي للمنطقة.

وأضاف الباحث شويحة في ذات السياق أن هذه المحطة تحوي مجموعة من النقوش التي تمثل مجموعة من الحيوانات كوحيد القرن و حيوانات تشبه الضباع المخططة أو ما يعرف بكلاب السمع التي ما زالت موجودة في حظيرة العقار و الطاسيلي. و أيضا على شكل إنسان بتسريحة شعر ذات ثلاث أجزاء.